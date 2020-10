Sassuolo : Roberto De Zerbi attend beaucoup de Maxime Lopez

La suite après cette publicité

Sassuolo a accueilli Maxime Lopez (22 ans) sous forme de prêt avec option d'achat en toute fin de mercato cet été. Et l'ancien Marseillais compte visiblement beaucoup aux yeux de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Interrogé par les médias officiels du club, le technicien s'est en effet dit impatient que le milieu offensif prenne ses marques.

«Maxime Lopez vient tout juste d'arriver et est un joueur important. Plus vite il entrera dans les mécanismes et les routines de l'équipe, plus vite nous nous améliorerons tous», a déclaré le technicien italien. Pour l'heure, l'international Espoirs tricolore (13 capes) joué trente minutes sous ses nouvelles couleurs, lors du succès obtenu à Bologne (3-4, 4e journée de Serie A).