Le Barça n’est pas un concurrent au titre d’après Carlo Ancelotti

Huitième au classement de Liga avec 24 points, le FC Barcelone a 18 points de retard sur le Real Madrid, premier du championnat. Présent en conférence de presse avant la réception de Cadix ce dimanche (21 heures), Carlo Ancelotti a estimé que les Blaugranas n’étaient désormais pas un concurrent au titre, même s’ils pourraient être dans la course à la fin de la saison.

«Le Barça n’est pas un rival direct actuellement pour le titre, car il y a d’autres équipes plus proches comme Séville, l’Atlético et le Betis. Mais le Barça a la qualité pour être dans la course en fin de saison. Si j’étais l’entraîneur de Barcelone, je dirais exactement la même chose que Xavi», a-t-il déclaré.