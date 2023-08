Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Lens ?

La Ligue 1 Uber Eats a officiellement repris il y a déjà 3 semaines maintenant et cette 3e journée de Championnat nous offre le premier choc de la saison avec la rencontre entre le PSG et le RC Lens. Une rencontre importante sportivement pour les deux équipes et encore plus pour Paris, à domicile, et qui n’a toujours pas gagné le moindre match cette saison.

3 raisons de ne pas rater PSG-Lens

Ce samedi 21h, le Parc des Princes devrait gronder pour une belle affiche de notre Championnat de France. Le PSG à domicile doit absolument prendre trois points. Pour ça, Luis Enrique va pouvoir compter sur deux atouts majeurs : la présence d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé. Disponibles lors du match face à Toulouse, les deux internationaux français avaient débuté sur le banc. Cette fois-ci, c’est bien dans le onze qu’ils devraient débuter et cela pourrait tout changer. Surtout pour Gonçalo Ramos, intéressant sur ses débuts, mais parfois trop seul. Face à Lens, ce sera donc la première de l’attaque MDR (Mbappé, Dembelé, Ramos) sur laquelle Luis Enrique mise beaucoup. C’est forcément à suivre.

L’attaquant portugais ressemble au pivot tant attendu par Kylian Mbappé depuis plus d’un an et la connexion entre les trois offensifs sera très importante pour Luis Enrique. Le coach espagnol est exigeant avec ses attaquants et cette rencontre face à Lens ressemble au test parfait pour juger de la compatibilité de ses hommes forts. Car le RC Lens a montré qu’il était un adversaire coriace.

La dernière de Kylian Mbappé ?

La saison dernière, la formation Sang et Or a prouvé qu’elle faisait désormais partie des meilleures équipes du championnat. Sa qualification directe pour la Ligue des Champions l’a prouvé. Si certains cadres ont quitté le club (Lois Openda et Seko Fofana), les autres tauliers du club sont restés (Brice Samba, Kevin Danso, Facundo Medina), le meilleur coach de Ligue 1 (Franck Haise) est toujours là et des recrues intéressantes sont venues renforcer l’effectif comme Elye Wahi ou encore Andy Diouf. La saison dernière, le PSG et Lens étaient donc les deux meilleures équipes du Championnat (le leader et son dauphin) et cette rencontre sera l’occasion de jauger les deux formations. Un test qui sent déjà bon la Ligue des Champions en ce début de saison.

Enfin, cette rencontre devrait aussi attirer les regards de la presse mondiale. La raison ? Kylian Mbappé pourrait disputer (ou pas) son dernier match sous les couleurs parisiennes. De retour dans le groupe parisien, il va retrouver une place de titulaire pour le dernier match du mois d’août. Ensuite, le mercato fermera officiellement ses portes avant le prochain match. Et plusieurs rumeurs évoquent une possible sortie médiatique du joueur après le match face à Lens. La possibilité de le voir annoncer une prolongation existe aussi. Il faudra donc évidemment suivre ça…

