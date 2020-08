Mathieu Valbuena débarque sur RMC

Toujours joueur de football, il sort d'ailleurs d'une belle saison avec l'Olympiakos (41 matches toutes compétitions confondues, 9 buts et 23 passes décisives), Mathieu Valbuena devient consultant pour la radio RMC. À 35 ans, le milieu de terrain va intervenir régulièrement pour la nouvelle émission "Top of the foot", qui aura lieu du lundi au jeudi entre 18h et 21h.

Il pourrait même prendre l'antenne dès lundi prochain, date de la première pour ce nouveau programme. L'international français continuera en parallèle sa carrière de joueur puisqu'il est toujours sous contrat avec son club grec jusqu'en juin 2021.