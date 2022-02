Coupe d'Italie : l'AC Milan et un grand Giroud étrillent la Lazio

Après la qualification de l'Inter Milan aux dépens de l'AS Rome (2-0), le deuxième quart de finale de la Coupe d'Italie faisait s'affronter l'AC Milan et la Lazio Rome. En championnat, les deux formations s'étaient déjà rencontrés lors de la 2e journée, avantage Milan. Avant cette confrontation directe, Milanais et Romains devaient passer par les prolongations en huitièmes pour éliminer à domicile respectivement le Genoa (3-1) et l'Udinese (1-0).

Mais à San Siro, les Lombards se montraient efficaces face aux Laziales (4-0). L'ouverture du score venait par l'intermédiaire de l'ancien Lillois Rafael Leao (1-0, 24e). S'en suit un doublé de l'international français Olivier Giroud en seulement quatre minutes (41e, 45e+2), son deuxième après celui inscrit en fin de match face à l'Inter samedi dernier. Les Rossoneri scellaient finalement le sort de la rencontre grâce à Franck Kessie après un cafouillage sur coup franc. Grâce à cette victoire, l'AC Milan retrouvera son éternel rival, l'Inter, en demi-finales de la coupe nationale.