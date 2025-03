Corinthians : premier titre pour Memphis Depay

Bonne nouvelle pour Memphis Depay : pour sa première saison sous les couleurs des Corinthians, le Néerlandais a glané son premier titre avec l’écurie brésilienne. Les siens étaient opposés à Palmeiras, dans une finale aller-retour ayant pour enjeu le Campeonato Paulista. Et après s’être imposés 1-0 lors de la première manche, les partenaires de l’ancien Lyonnais ont accroché le match nul lors de la seconde, permettant à leur club de glaner le titre pour la 31ᵉ fois de leur histoire. S’il n’a marqué aucun but lors de ces deux matchs, Depay s’est dit fier du travail accompli : « nous devons être fiers de cette équipe. Nous avons beaucoup travaillé pour cela, tous ensemble, l’équipe, les joueurs qui ont moins joué, ceux qui ont plus joué en première partie du tournoi. Nous méritons ce titre. »

Cette victoire est un immense moment pour les supporters, qui attendaient ce moment depuis plusieurs années. Memphis, rapidement intégré à l’effectif, forme un duo redoutable avec Yuri Alberto et voit ce succès comme un premier pas vers d’autres ambitions cette saison. En parallèle, celui qui a également porté les couleurs de Manchester United et de l’OL notamment a atteint un objectif personnel : être rappelé en sélection, où il a récemment marqué contre l’Espagne : « nous avons réussi à faire cela en trois mois. Il est important que nous continuions ainsi, et nous pouvons encore beaucoup nous améliorer. Nous devons travailler dur pour obtenir plus. » Il semble en tout cas être sur la bonne voie.