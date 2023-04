La Coupe d’Asie 2023 décalée à janvier 2024

C’est officiel : comme la CAN 2023 prévue en Côte d’Ivoire, la Coupe d’Asie des Nations 2023, qui sera organisée au Qatar, a été reportée à l’hiver 2024. En effet, la Confédération Asiatique de Football a décidé des dates de la 20e édition de la compétition, dont la dernière, datait de 2019, avait été remportée par les hôtes de la Coupe du Monde 2022, qui auront donc l’occasion de défendre leur titre à la maison. Par contre, pas de stade Lusail pour ce tournoi, antre qui avait déjà accueilli plusieurs rencontres du dernier Mondial, dont la finale France-Argentine en décembre dernier.

«Dans le même temps, l’AFC et le COL ont également confirmé que la compétition tant attendue se déroulera dans huit stades, dont six ont accueilli la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 : le stade Al Janoub, le stade Al Bayt, le stade Ahmed Bin Ali, le stade Al Thumama, le stade Education City et le stade Khalifa International : Al Janoub Stadium, Al Bayt Stadium, Ahmed Bin Ali Stadium, Al Thumama Stadium, Education City Stadium, Khalifa International Stadium ainsi que les Jassim bin Hamad Stadium et Abdullah bin Khalifa Stadium», peut-on lire dans le communiqué de la haute instance asiatique.

