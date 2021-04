Nike dévoile le ballon « Next Nature »

Avec la « Next Nature », Nike affiche une nouvelle fois sa volonté de s'engager dans la durabilité avec un ballon entièrement fait à partir de matières recyclées qui pourrait améliorer les performances sur le terrain tout en changeant l'avenir de notre planète.

Ce ballon révolutionnaire est construit à partir de déchets d’airbag recyclés et rempli de fils récupérés sur des sites d’enfouissement. Le design transparent du ballon permet de voir le remplissage de fils 100% recyclés à l'intérieur du ballon et lui donne un côté futuriste, c'est d'ailleurs avec le futur de la planète en tête que le ballon a été fabriqué. Next Nature doit inspirer la créativité chez les plus jeunes.

La marque américaine a fait savoir que le ballon ne serait pas tout de suite en vente mais pourrait l'être dans un futur proche en faisant partie d'une approche plus large sur le plan de la durabilité dans le football et le sport en général. Next Nature est plus qu’un simple ballon de football, c’est une confirmation que Nike s'inscrit dans un avenir durable. En tant que grande firme internationale, Nike donne l’exemple aux autres entreprises... Penser à la planète est primordial.