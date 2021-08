Le coup de pression de Carlo Ancelotti à ses dirigeants, l'avenir de Paulo Dybala se précise

La suite après cette publicité

Ancelotti veut que le Real Madrid recrute

En Espagne, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse hier avant la 1ère journée de Liga pour le Real Madrid. Et le coach madrilène a lancé un message à peine voilé à ses dirigeants pour le mercato. Comme le reprend Marca sur sa Une, l'Italien a déclaré que «l'équipe est très bonne mais le marché est ouvert.» Histoire de mettre un petit coup de pression à son président alors que le Real est très calme dans le sens des arrivées pour le moment. Car oui, le club merengue attend Kylian Mbappé. «L'ancien coach d'Everton n'exclut pas des arrivées et des départs d'ici le 31 août», rapporte le journal. Pour AS, c'est carrément un «coup de poker» de la part d'Ancelotti. Mais le coach emblématique a aussi des défis personnels à relever avec sa nouvelle équipe. Et oui, «il veut devenir le premier entraîneur à remporter les cinq grands championnats européens.» Sacré challenge, mais pour cela il faudra des renforts comme il l'a sous-entendu…

Dybala va être fixé, Locatelli se rapproche

En Italie, l'avenir de Paulo Dybala devrait bientôt être réglé. L'Argentin fait la Une de Tuttosport ce matin qui placarde, le «Dybala-Day» ! «Une veille de 15 août cruciale pour l'attaquant. Une nouvelle rencontre programmée avec son agent pour prolonger son contrat avec la Vieille Dame.» Depuis des mois, les deux parties discutent d'une prolongation mais les négociations trainent en longueur. «Il est donc temps de se positionner et de rapprocher», explique le journal turinois. Si le feuilleton Dybala va toucher à sa fin, que dire de celui de Manuel Locatelli ! Ca y est, «la Juve et Sassuolo se sont mis d'accord» pour le prix du milieu de terrain comme l'annonce le Corriere dello Sport. «Ce sera 35 M€ et la signature interviendra après le 15 août.» Une information qui fait aussi la Une de La Gazzetta dello Sport qui estime que «c'est enfin le bon prix pour Locatelli.» «Le joueur a hâte et pousse», rapporte le journal au papier rose. Le dénouement est proche !

Ça commence mal pour Arsenal !

En Angleterre, la Premier League reprenait ses droits hier soir. Pour la 1ère journée, Arsenal affrontait Brentford. Et ça commence mal pour les Gunners car comme le résume The Guardian sur sa Une, «les Bees infligent un vendredi 13 de l'horreur aux hommes d'Arteta» avec une défaite 2-0. «Les abeilles ont piqué Arsenal», s'amuse le journal. Alors que de son côté, le Daily Mirror rappelle que «Brentford revient dans l'élite 74 ans plus tard en humiliant Arsenal», carrément. Une défaite qui fait mal pour les Gunners qui espèrent rebondir très rapidement.