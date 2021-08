Le plan bien précis du Real Madrid pour s'offrir Kylian Mbappé cet été

17 jours. C'est le temps qu'il reste aux clubs pour faire leur marché et se renforcer encore un peu plus sur ce mercato estival. Et même si l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain prend beaucoup de place dans les médias ou au milieu des discussions des amateurs de ballon rond, un autre sujet revient avec insistance : l'avenir de Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse mercredi lors de la présentation de La Pulga, le président Nasser al-Khelaïfi avait envoyé un message très fort au natif de Bondy.

«Je connais le futur de Kylian (Mbappé), c'est un joueur de Paris. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre maintenant », avait déclaré le patron de l'écurie parisienne devant les journalistes, avant d'en remettre quelques couches lors d'autres interviews dans la journée. Car pour le moment, la situation n'a pas évolué avec un contrat qui se termine en juin prochain et le refus du principal concerné de signer un nouveau bail. Et forcément, le Real Madrid compte en profiter.

Une offre pouvant aller jusqu'à 150M€ ?

Il y a quelques jours, la Cadena SER avançait que les Merengues, qui rêvent de s'offrir le champion du Monde 2018, allait proposer 120 millions d'euros lors de ce marché des transferts pour tenter de recruter le numéro 7 dès cet été. Et le plan est bien rôdé. Dans son édition du jour, L'Équipe confirme cette nouvelle en parlant même d'une proposition pouvant aller jusqu'à 150M€ ! Mais Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca, et son équipe, ont d'autres atouts dans leur manche.

Le quotidien sportif ajoute qu'avec un bail, pour le moment, qui se termine dans un an, le Paris SG acceptera peut-être dans les prochaines semaines de vendre Kylian Mbappé pour ne pas le laisser partir libre dès janvier. De plus, si on se fie aux dernières publications espagnoles, les Parisiens voudront peut-être se séparer d'un salaire imposant avec l'arrivée de Messi pour rentrer dans les clous du fair-play financier, même si Nasser al-Khelaïfi a été clair sur le sujet mercredi. Enfin, le Real s'appuie sur un argument de taille : le joueur de 22 ans sera la star du club s'il vient. Et même si l'offre est refusée cet été, les Merengues auront encore un peu plus tâté le terrain...