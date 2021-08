Le Real Madrid va quand même faire une offre cet été au PSG pour Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Lionel Messi à peine arrivé au Paris Saint-Germain, tous les regards se portent désormais sur Kylian Mbappé. Après avoir enfin rompu son silence médiatique depuis que la Pulga a atterri dans la capitale française, l’international tricolore (48 sélections, 17 buts) est au coeur de toutes les interrogations. Va-t-il disputer sa dernière saison en France avant de partir librement au Real Madrid ? Attend-il un geste des Merengues pour forcer un départ dès cet été ?

Chez les Rouge-et-Bleu, Nasser Al-Khelaïfi reste campé sur ses positions. Kylian Mbappé ne partira pas et « il n’a plus d’excuses pour partir » selon le président parisien après le mercato XXL réalisé par le vice-champion de France 2021. Sauf que ces coups de pression ne semblent pas avoir l’effet escompté. Paris est-il prêt à voir partir le natif de Bondy en 2022 sans récupérer le moindre denier ?

Madrid est prêt à faire un gros effort dès cet été

À Madrid, où le Real l’attend avec impatience, les Merengues auraient déjà préparé le terrain pour 2022. ABC a annoncé plus tôt dans la journée, qu’un salaire annuel de 25 M€ et une prime à la signature de 40 M€ attendraient Mbappé dans un an. Mais la Casa Blanca va quand même tenter de récupérer le Français cet été, après avoir passé plusieurs mercatos sans dépenser trop d’argent.

Ainsi, la Cadena SER annonce que le Real Madrid est prêt à faire un gros effort en proposant 120 M€ au PSG cet été (loin des 180-200 M€ souvent annoncés). Si les Rouge-et-Bleu refusent l’offre, Florentino Pérez n’insistera pas et attendra patiemment l’arrivée d’un Mbappé libre de tout contrat l’an prochain. Enfin, le média espagnol confirme l’information de la Gazzetta dello Sport, à savoir que le joueur communiquera sa décision lundi prochain.