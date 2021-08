Real Madrid : un chèque en or massif attendrait déjà Kylian Mbappé...

La suite après cette publicité

À chaque fois qu’il est interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi ne cesse de marteler que le natif de Bondy ne bougera pas du Paris Saint-Germain, et ce, malgré un contrat se terminant en juin 2022. Le club de la capitale veut faire jouer le champion du monde français aux côtés de Neymar et de Lionel Messi et espère toujours le faire changer d’avis en cours de saison.

Néanmoins, pas sûr que l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco soit réceptif aux derniers coups de pression de son président. Étonnamment muet depuis l’annonce officielle de l’arrivée de Messi, Mbappé reste, pour le moment, campé sur ses positions. Il ne veut pas prolonger et se voit plutôt porter le maillot du Real Madrid à moyen terme. Ça, le PSG en est conscient.

Une prime à la signature XXL

Ce matin, AS a d’ailleurs affirmé que l’idée des Rouge-et-Bleu serait de remplacer le Français par Cristiano Ronaldo en cas de départ. Info ou fiction ? Toujours est-il que la Casa Blanca pousse toujours en coulisses pour convaincre Mbappé de rallier l’Espagne dès cet été si possible, ou dans un an, quand il sera libre de tout contrat. D’ailleurs, les Merengues auraient déjà tout prévu au cas où Mbappé ne viendrait qu’en 2022 selon ABC.

Le joueur signerait un contrat de six ans. Son salaire annuel serait de 25 M€, soit plus que ce que touchait Cristiano Ronaldo lorsque le Portugais a quitté Madrid. Mais ce n’est pas tout. Libre de tout contrat, le Parisien toucherait une prime à la signature de 40 M€. Logique quand on recrute un élément de son statut sans avoir à payer d’indemnité de transfert.