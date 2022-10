PSG - Troyes : les notes du match

Pour la deuxième rencontre de la 13e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader du championnat mais avec deux points d'avance de son dauphin Lens (vainqueur à domicile de Toulouse), recevait l'ESTAC, onzième au classement avant ce week-end, au Parc des Princes. Le club de la capitale, mené par son trio Mbappé-Neymar-Messi, souhaitait enchaîner un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues, tandis que les Troyens, qui n'avaient plus gagné depuis quatre rencontres, aimeraient glaner un bon résultat sur un terrain compliqué, puisque le PSG n'a jamais perdu à domicile en 2022. Pourtant, les Parisiens étaient rapidement surpris par Mama Baldé, auteur d'une belle reprise de volée dans la surface adverse pour tromper Gianluigi Donnarumma et ainsi ouvrir le score pour les visiteurs (0-1, 3e). Les hommes de Bruno Irlès, bien entrés dans cette rencontre, n'étaient pas loin de doubler la mise sur la frappe de Rony Lopes (10e), après la réponse de Carlos Soler (6e). Après les occasions de Sergio Ramos (19e) et Neymar Jr (22e), bien trouvé par Lionel Messi, l'Espagnol remettaient les deux équipes à égalité (1-1, 24e).

Si Kylian Mbappé n'était pas le plus en vue dans cette première période, Messi et Neymar se montraient bien dangereux avant la pause, mais ni le Brésilien sur coup franc (40e) ni la tête de l'Argentin ne trompaient la vigilance de Gauthier Gallon. Au retour des vestiaires, Lopes, encore lui, armait un tir puissant repoussé par le portier italien (48e). Mais Mama Baldé avait plus de réussite : en pivot, l'international bissao-guinéen profitait de la passivité de Presnel Kimpembe pour se retourner et trouver le chemin des filets (1-2, 52e). Malgré tout, les Parisiens revenaient au score quelques minutes plus tard sur la superbe frappe à 25 mètres de Messi (2-2, 55e). Neymar donnait l'avantage aux locaux pour la première fois dans cette rencontre en crucifiant le portier aubois d'un tir dans la lucarne gauche (3-2, 62e). Il ne manquait plus qu'un but de Mbappé pour que la fête soit belle : il arrivait juste après le dernier quart d'heure sur penalty, tiré en plein milieu (4-2, 77e). Les hommes en bleu ciel faisaient néanmoins peur au champion de France en titre en réduisant l'écart en fin de rencontre grâce à Ante Palaversa (4-3, 88e). Cette réalisation tardive ne changeait pas l'issue de la rencontre : le PSG confirme sa place de leader de Ligue 1 et prend 5 points d'avance sur les Sang-et-Or, Troyes reste 11e et pourrait descendre au classement selon les résultats du dimanche.

L'homme du match : Neymar (8,5) : après un début de match timide, le Brésilien est monté en puissance. Il a d'abord armé un tir puissant qui est passé de peu à côté des cages de Gauthier Gallon (22e) avant de glisser le ballon de l'égalisation à Carlos Soler (24e). Très en jambe, il a continué sur sa lancée au retour des vestiaires et il s'est même offert un but, sur une passe décisive de son coéquipier argentin, pour redonner l'avantage au PSG (62e). La belle performance du Brésilien a aussi été marquée par une sublime roulette suivi d'une talonnade pour son Kylian Mbappé (66e). Une très belle performance de Neymar dans son ensemble.

PSG :

Donnarumma (6) : le gardien n'a rien pu faire face au tir à bout portant de Mama Baldé sur le premier but de Troyes (3e). Par contre, son intervention salvatrice, sur une frappe de Rony Lopes quelques minutes plus tard, a sauvé le Paris Saint-Germain (10e). Moins mis à contribution par la suite, il a repris du service après la pause. Le portier italien a tout d'abord repoussé devant sa ligne une nouvelle frappe puissante de l'attaquant portugais troyen (48e) avant de s'incliner sur une nouvelle réalisation de Mama Baldé (52e). Souvent laissé à l'abandon par sa défense, comme sur l'ultime réalisation troyenne d'Ante Pavalersa (88e), le gardien parisien a fait son maximum pour maintenir en vie le Paris Saint-Germain dans cette rencontre.

Mukiele (6,5) : fautif sur l'ouverture du score des Troyens, le latéral gauche a été pris dans son dos par Abdu Conté et n'a pas réussi à rattraper son retard sur le Portugais (3e). Après cela, le défenseur parisien a bien gêné Rony Lopes sur une nouvelle contre-attaque troyenne (10e). Même s'il a semblé moins à l'aise défensivement en début de rencontre, il a quand même élevé son niveau au fur et à mesure de la rencontre avec des récupérations hautes (35e, 41e). Il a aussi été à l'initiative en attaque avec des bons débordements sur son aile droite (32e). Une belle montée en puissance pour sa première titularisation avec le PSG.

Ramos (5,5) : tout au long de la première période, les défenseurs du PSG ont été mis en difficulté par les Troyens. Le charisme et la science défensive de l'Espagnol a manqué à son équipe, trop fragile sur les offensives adverses. En deuxième période, la défense parisienne ne s'est pas montrée suffisamment rigoureuse pour empêcher Mama Bamdé d'inscrire son deuxième but de la soirée. Une rencontre à oublier pour les défenseurs parisiens et notamment les tauliers de la charnière centrale.

Kimpembe (4,5) : A l'image de son capitaine, la défense parisienne a pris l'eau de toute part en début de rencontre. Que ce soit sur le premier but (3e) mais aussi l'occasion manquée de Rony Lopes (10e), l'international tricolore a semblé perdu sur le pré pour son retour à la compétition. Encore fautif sur le deuxième but de Troyes, il a laissé le champ libre à Mama Baldé qui ne s'est pas fait prier pour tromper le gardien parisien, le défenseur n'a pas semblé à son avantage. Il a d'ailleurs été remplacé par Marquinhos un peu avant l'heure de jeu (59e). Le Paris-Saint Germain a beaucoup moins subi après l'entrée en jeu de son capitaine habituel, signe de la mauvaise performance de Presnel Kimpembe.

Bernat (4,5) : Peu en vue tout au long de la rencontre, le latéral espagnol a été l'un des joueurs performants de son équipe, avec Presnel Kimpembe. Pas vraiment présent sur les séquences offensives du Paris Saint-Germain, il n'a pas été non plus très rassurant défensivement. Une rencontre difficile pour l'Espagnol qui n'a vraiment pas brillé. Il a d'ailleurs été remplacé par Nuno Mendes après une performance très décevante (78e).

Soler (7,5) : auteur de l'égalisation, le milieu espagnol a aussi été dans tous les bons coups de son équipe ou presque. L'Espagnol a été à la finition sur la première occasion parisienne même si son tir a été contré (6e). A la réception d'une passe de Neymar, il a ensuite contourné sur la gauche Gauthier Gallon, qui était sorti de ses buts, et a déposé le cuir dans le but vide (24e). En deuxième période, il a effectué un pressing haut sur Erik Palmer-Brown au niveau du point de penalty puis il a poussé le portier troyen à l'erreur pour obtenir le pénalty du break (74e). Il a été remplacé par Renato Sanches en fin de match (78e) .

Verratti (6,5) : le milieu parisien a eu le contrôle du ballon pendant la majeure partie de la rencontre mais il n'a pas eu le rayonnement habituel, quelque peu gêné par une équipe troyenne courageuse. Néanmoins, il est revenu avec de meilleures intentions après la pause. Il a obligé le gardien adverse à sortir une belle parade en fin de rencontre sur une frappe lointaine (80e). Il a été remplacé par Pablo Sarabia à quelques minutes du terme de la rencontre (85e).

Vitinha (6) : malgré les offensives tranchantes de Troyes, les milieux du PSG ont pu enchainer les longues séquences de possession. Grâce à ses hommes dans l'entrejeu, le Paris Saint-Germain a pris le temps de s'organiser dans le camp adverse. Moins à son avantage que son coéquipier italien, il a été remplacé par Fabian Ruiz (59e) .

Messi (8) : le génie argentin a beaucoup tenté en première période mais il a manqué de réussite et il s'est heurté à un portier troyen en état de grâce comme sur cette tête à bout portant juste avant la pause (41e). L'ancien Barcelonais a néanmoins relancé le PSG grâce à une frappe limpide qui a remis les pendules à l'heure (55e). Dans la foulée, l'Argentin a réalisé une passe décisive en voyant l'appel de Neymar sur le but du Brésilien (62e). Avec Neymar et Carlos Soler, Lionel Messi a été à l'initiative de la révolte parisienne.

Neymar (8,5) : voir ci-dessus.

Mbappé (6,5) : moins à son avantage pendant la majeure partie de la rencontre, l'attaquant tricolore a réalisé l'une de ses moins bonnes performances avec le Paris Saint-Germain. En retrait par rapport à ses coéquipiers de l'attaque parisienne, il a multiplié les courses sans réussite. Il a malgré tout participé à la fête en tirant magistralement son pénalty dans la lucarne de Gauthier Gallon (77e). Loin de ses standards habituels, le natif de Bondy ne s'est pas vraiment illustré sauf sur son missile téléguidé en fin de rencontre, trop peu pour un joueur de son niveau.

Troyes :