Yaya Touré aperçu sous le maillot de... Leyton Orient !

Aujourd’hui âgé de 37 ans et actuellement sans club, l’ancien joueur du FC Barcelone, ou encore de Manchester City, se cherche toujours un lieu d’atterrissage pour continuer sa carrière de footballeur. Après des passages peu convaincants en Grèce du côte de l’Olympiakos, ou en Chine du côté du QD Huanghai, l’ancien international ivoirien a été aperçu sous une tunique pour le moins surprenante.

En effet, le compte officiel Twitter du Leyton Orient Football Club a publié ce midi une photo du joueur portant le maillot du club de troisième division anglaise. Le concerné aurait participé à l’entraînement pour le plus grand bonheur du club et de ses supporters. Il reste tout de même difficile de croire que l’ancien milieu du Barca va s’engager pour autant avec ce modeste club anglais.

👀 Who have we got here then?



It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré.



There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y