La Juventus va payer 80 M€ au FC Barcelone pour Arthur !

Le FC Barcelone et la Juventus touchent-ils enfin au bout pour leur échange entre Arthur et Pjanic, qui est devenu l'un des feuilletons de cette fin de saison ? Lundi, la presse transalpine affirmait notamment que, après avoir longtemps refusé de quitter la Catalogne, le milieu de terrain brésilien de 23 ans commençait enfin à changer d'avis. Dès lors, l'opération pouvait avancer.

On attendait donc tous une issue positive pour cet échange de cartes, même si certains détails étaient à régler. Mais voilà que Sky Sports dévoile une information pour le moins étonnante. Les Turinois auraient trouvé un accord avec les Catalans... mais pour le transfert sec de l'ancien de Gremio, qui débarquerait en Italie contre 80 millions d'euros !

Un transfert pour mettre le Barça dans le vert

Les deux formations se seraient donc entendues autour de cette somme pour le moins élevée, encore plus lorsqu'on connaît le contexte actuel lié à la crise du coronavirus. Après une première saison convaincante sous la tunique du champion d'Espagne en titre, Arthur Melo peine à confirmer et ni Ernesto Valverde ni Quique Setién n'en ont fait un titulaire indiscutable cette saison. Il compte 19 apparitions en Liga pour 13 titularisations (3 buts et 3 passes décisives). En revanche, Maurizio Sarri est séduit et veut tout faire pour l'attirer.

BREAKING: Juventus have agreed a £72.5m fee with Barcelona to sign Arthur. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 23, 2020

On rappelle que le FC Barcelone devait trouver 70 millions d'euros avant le 30 juin, et que cette vente fait donc clairement les affaires de Josep Maria Bartomeu et de sa direction. Il n'est donc pas impossible d'envisager une vente d'Arthur dans les prochains jours... puis l'achat de Pjanic une fois le nouvel exercice financier entamé. L'ancien de l'OL serait estimé à 70 millions d'euros par les Turinois, un montant que leurs homologues barcelonais trouvent trop abusif. Affaire à suivre donc...