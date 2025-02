PSG - Monaco : les notes du match

La 21e journée de Ligue 1 débutait par un choc entre le Paris Saint-Germain, leader, et l’AS Monaco, qui avait l’occasion de revenir à la hauteur de l’OM, au deuxième rang. Alors que les deux formations s’apprêtent à disputer un barrage de C1, Luis Enrique optait pour un 4-3-3 avec Doué, Barcola, Dembélé en rôle de faux neuf et Kvartskhelia. Alors qu’Adi Hutter a choisi en 4-4-2 avec Embolo et la recrue Biereth à la pointe de l’attaque, devant Akliouche et Minamino sur les ailes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 53 21 +38 16 5 0 58 20 3 Monaco 37 21 +9 11 4 6 37 28

Mais très vite, les Parisiens ont dicté leur jeu dans cette rencontre et cela s’est concrétisé rapidement sur un coup-franc au premier poteau de Vitinha, très mal négocié par Majecki (1-0, 6e). Dominateurs, les Franciliens étaient en maîtrise totale, mais sur une superbe passe dans la profondeur de Magassa, Zakaria pouvait tromper Donnarumma - également fautif au premier poteau - pour aller égaliser (1-1, 19e). Monaco prenait confiance et il fallait un sublime retour de Pacho pour empêcher le but de Minamino (23e).

Premier but pour Kvartskhelia avec le PSG

L’ASM insistait, mais le PSG aussi, à l’image d’un joli geste d’un Doué et d’un Dembélé remuant dans cette première période animée. Mais après la pause, cela n’a pas duré. Après une récupération haute, Barcola trouvait Kvartskhelia dans l’axe, qui se jouait d’un crochet sur Mawissa, avant d’aller chercher son premier but avec le PSG (2-1, 54e). Quelques instants plus tard, Monaco craquait après une belle frappe de Dembélé au premier poteau (3-1, 57e).

Après une fin de match maitrisée, Dembélé s’offrait un doublé après un magnifique travail de Nuno Mendes sur la gauche (4-1, 90e+3). Paris s’imposait largement dans ce match disputé, mais rapidement plié par les hommes de Luis Enrique en seconde période, qui a mis un coup sur la tête aux Asémites. Un véritable coup dur au classement pour Monaco, qui manque de revenir sur l’OM et risque de sortir du podium à l’issue du week-end. Avec 13 points d’avance, Paris peut préparer tranquillement son barrage de Ligue des Champions contre Brest.

- l’homme du match : Ousmane Dembélé (8,5) : discret en début de rencontre, l’homme en forme du PSG depuis quelques matches a commencé à se réveiller à la demi-heure de jeu avec deux actions où il a montré toute sa palette technique. Les deux fois quand il était sur un côté. Il a semblé moins inspiré dans son rôle de numéro 9 ce soir surtout avec une défense de Monaco plus basse. Et dès qu’il est repassé sur le côté, il a été très mobile. Il marque le but du break après un bon service de Doué (57e). Il termine la rencontre avec un doublé avec un dernier but en fin de rencontre (90e). Joueur déstabilisant jusqu’au bout.

PSG

- Donnarumma (5,5) : le gardien italien a débuté sa rencontre par une parade rassurante. Mais malheureusement pour lui, il n’est pas exempt de tout reproche sur l’égalisation de Zakaria. Il ouvre complètement son premier poteau anticipant un centre. Par contre, il réalise une parade dingue sur Biereth qui était finalement hors-jeu (29e). Il n’a rien eu à faire au retour des vestiaires.

- Neves (7) : positionné dans un rôle de latéral droit avec un Achraf Hakimi encore malade, le milieu portugais a d’abord rapidement montré qu’il n’était pas expert du poste. En début de rencontre, il a connu des galères de positionnement qui ont entraîné des occasions monégasques de Minamino. Mais avec le ballon, il est toujours très à l’aise et cela rend bien des services aux siens. Surtout lorsqu’il repique dans l’axe comme sur le but de Kvaratskhelia (54e). Sa qualité technique lui permet de surmonter les difficultés avec une facilité assez bluffante.

- Pacho (7) : de retour en charnière centrale, le jeune défenseur équatorien devait prendre au marquage un certain Mika Biereth qui marche sur l’eau depuis son arrivée à Monaco. Il s’est d’abord illustré avec une intervention tout simplement exceptionnelle devant Minamino qui vaut bien un but (23e). Il a dégagé une sérénité assez impressionnante tout le long du match et a éteint peu à peu tous les attaquants adverses.

- Marquinhos (6) : le défenseur brésilien a semblé moins en forme ce soir. D’ordinaire très autoritaire, il n’a pas su au mieux animer la défense inédite du soir en première période. Surtout, il couvre très largement le hors-jeu sur le but de l’égalisation de Zakaria (17e). Mais avec l’expérience, il a pris l’ascendant sur l’attaque monégasque. Peu sollicité finalement, il a tout de même dû s’interposer sur certains tirs monégasques. Et cela lui a coûté puisqu’il aurait pu céder sa place sur blessure après un contre.

- Nuno Mendes (6,5) : les matches se suivent et se ressemblent pour le jeune latéral gauche portugais. Avec le ballon et quand il faut attaquer, difficile de faire mieux. On a senti une vraie complémentarité avec ses attaquants et une explosivité qui fait mal. Mais il fait preuve d’un peu trop de laxisme dans le secteur défensif. Il laisse notamment partir Zakaria sur le but. Il a été un peu plus appliqué dans le second acte et moins sollicité aussi. Ce qui peut aider. En fin de match, il fait exploser le verrou monégasque avec une accélération fulgurante et sert parfaitement Dembélé pour le dernier but du match (90e).

- Doué (7) : sur le front de l’attaque, Désiré Doué avait la consigne d’être sans cesse en mouvement et de ne pas hésiter à percuter quand il avait des espaces. C’est ce qu’il a très bien fait ce soir. Il se montre rapidement décisif en provoquant le coup franc qui amène le but de Vitinha (4e). Au retour des vestiaires, il délivre une belle passe décisive à Ousmane Dembélé avant de céder sa place à la 62e par Lucas Hernandez. Un match plein pour lui et qui confirme sa belle forme du moment.

- Vitinha (6,5) : comme à son habitude, Vitinha a fait du Vitinha. Propre dans ses transmissions, il a beaucoup couru et participé au jeu des siens. Auteur du premier but d’un coup franc astucieux qui piège Majecki. Difficile de juger son match pour le reste tant il n’a pas semblé réellement challengé par le milieu monégasque. Toujours en surnombre, il a tranquillement joué sa partition.

- Ruiz (6) : titulaire dans le coeur du jeu, le champion d’Europe 2024 a touché beaucoup de ballons sans pour autant tous les bonifier. S’il a souvent décalé à gauche pour combiner avec Mendes et Barcola, il aurait pu apporter plus offensivement surtout face à une équipe de Monaco qui joue bas. Mais finalement, il a fait le job et c’était sans doute la consigne donnée par Luis Enrique. Un match sérieux de sa part.

- Kvaratskhelia (7) : de nouveau titulaire sur le couloir gauche de l’attaque parisienne, la star géorgienne s’est plus montré. Efficace dans le dribble, et très mobile, il a eu une grosse activité dans le pressing. Mais avec le système de Luis Enrique, il faut jouer à chaque poste et il a beaucoup bougé sur le front de l’attaque. Et c’est dans le coeur du jeu qu’il a fini par s’illustrer. Au retour des vestiaires, après avoir complètement mystifier le défenseur monégasque, il a donné l’avantage à son équipe (2-1, 54e). Il aurait d’ailleurs pu s’offrir un doublé dans la foulée. Un match référence pour lui. Remplacé par Ramos à la 67e. Le Portugais a été discret et n’a pas eu l’occasion de s’illustrer.

- Barcola (5) : l’ancien lyonnais, à l’image de son équipe, a connu un match en dents de scie. Face au bloc bas monégasque, il ne semblait pas vraiment trouver la faille dans un premier temps, même s’il a beaucoup tenté de permuter et de combiner avec ses partenaires. Mais au retour des vestiaires, il a été très actif et a créé des espaces. Il reste en dessous des autres offensifs ce soir. Remplacé à la 62e par Kang-in Lee. Le Sud-Coréen a été plutôt discret dans cette rencontre.

Monaco

- Majecki (3,5) : le Polonais a vu son match démarrer de la pire des manières, encaissant un coup franc de Vitinha dès la 6e minute, sur lequel il n’est pas exempt de tout reproche. Le portier a ensuite été peu sollicité, jusqu’au retour des vestiaires, où Kvaratskhelia le laisse à terre après une feinte de frappe qui a emmené toute la défense (54e). Si le gardien est parvenu à stopper une nouvelle tentative du Parisien sur l’action suivante, il ne couvre pas suffisamment son premier poteau face à Dembélé (57e). Il est toutefois parvenu à repousser une lourde frappe de l’ambidextre envoyée depuis l’extérieur de la surface (75e).

- Vanderson (4,5) : le latéral droit a tenté à contenir Kvaratskhelia en première période, se permettant même quelques montées sans se montrer dangereux. Opposé à Barcola en seconde, il est aussi parvenu à empêcher le Français de le prendre de vitesse, continuant à utiliser son couloir pour apporter des solutions lorsqu’il le pouvait, toujours sans succès. Un match difficile compte tenu du score, mais loin d’être catastrophique.

- Kehrer (5) : face aux très nombreuses attaques parisiennes, le joueur passé chez les pensionnaires du Parc des Princes est parvenu à ne pas se faire aspirer par le rythme imposé au départ. Malgré les buts encaissés, sur lesquels il n’est pas fautif, il ne s’est jamais montré dépassé par les événements, à l’image de son nombre d’interceptions au cours de la soirée : 5, soit le plus haut total de son équipe. Mais ensuite, il a souffert des vagues parisiennes.

- Mawissa (4,5) : du haut de ses 19 ans, le défenseur central a essaye de faire preuve de maturité. Dès la 2e minute, il réalisait une intervention extrêmement propre devant Barcola pour empêcher le premier déboulé du Parisien. Face au pressing adverse, il n’a pas cédé à la panique, à l’image d’un joli dribble pour mettre deux attaquants franciliens dans le vent et relancer vers l’avant (41e). Malgré ce premier acte de très bonne facture, il est complètement mis à l’amende par Kvaratskhelia sur son but (54e). Il a tenté d’être solide mais il a eu du mal à gérer les déplacements des siens.

- Henrique (4) : le Brésilien a eu énormément de travail face à Barcola et Doué. Il a presque été dans l’obligation de souffrir même s’il a été dans l’engagement. Mais ça, c’était en première période. En seconde, Barcola est passé côté gauche et Kvaratskhelia s’est souvent dirigé vers sa zone, et il a eu bien plus de mal. C’est face à l’ancien Napolitain qu’il craque, étant en retard sur l’appel du Géorgien en pleine surface (54e). Les Parisiens avaient visiblement remarqué sa fébrilité, puisque la majorité de leurs offensives passaient par son côté. Remplacé par Diatta (76e).

- Magassa (5) : le joueur formé à l’ASM a, comme ses partenaires, connu un début de match compliqué. Il a largement contribué à permettre à son équipe de sortir la tête de l’eau, en trouvant Zakaria dans un trou de souris pour le but de l’égalisation (17e). Mais il aurait bien pu coûter cher à ses partenaires avec une perte de balle due à une passe trop molle juste devant sa surface (27e). En seconde période, il n’a pas pu faire grand-chose après les deux buts inscrits coup sur coup par les locaux, mais il a essayé de porter le jeu vers l’avant. Remplacé par Al-Musrati (62e), qui a réussi à montrer des choses intéressantes.

- Zakaria (5) : le capitaine monégasque a eu un match mitigé. En début de partie, il coûtait un but à son équipe en provoquant le coup franc marqué par Vitinha (6e). Buteur d’une frappe astucieuse placée au premier poteau sur l’égalisation de son équipe (17e), le Suisse s’est parfaitement rattrapé. Aux côtés de Magassa, il a bien fermé l’axe aux Parisiens et a essayé d’amorcer les offensives de son équipe. Même s’il a reculé par la suite.

- Akliouche (5) : l’attaquant de 22 ans n’a pas réussi à montrer toutes ses qualités de percussion au Parc des Princes. Absent face à la possession francilienne en début de match, il a ensuite essayé de faire parler sa vitesse. Il était tout proche d’offrir une magnifique passe décisive à Minamino, qui s’est finalement fait rattraper par la patrouille (24e). Un match bien tendre de sa part mais qui confirme son potentiel.

- Biereth (4) : malgré son rôle d’avant-centre, le Danois n’a pas pesé bien lourd sur la défense parisienne. Le joueur de 21 ans a clairement été l’un des joueurs offensifs d’Adi Hütter les moins en vue, notamment en première période où il n’a touché que 14 ballons, soit le deuxième plus faible total parmi ses partenaires. Il aurait toutefois pu donner l’avantage à son équipe après un centre-tir de Minamino, mais il était trop court (37e). Remplacé par Ben Seghir (62e), auteur d’une entrée discrète.

- Minamino (4,5) : le Japonais, même s’il n’a pas marqué, a été le joueur offensif le plus dangereux côté visiteurs. Il a connu un début de match à 100 à l’heure, étant proche d’ouvrir le score à la suite d’une belle passe d’Akliouche. Mais son plat du pied était directement envoyé dans les gants de Donnarumma (5e). L’ancien de Liverpool a une nouvelle fois vendangé une action de but, mettant trop de temps à frapper seul face à Donnarumma (24e). Il était à un cheveu d’offrir un but à Biereth suite à un centre-tir, mais le Danois était trop court (37e). Remplacé par Golovin (62e), qui, sans se montrer vraiment présent, aura eu le mérite de faire chauffer les gants de Donnarumma par l’intermédiaire d’une tentative lointaine (85e).

- Embolo (3) : l’ancien attaquant du Borussia Mönchengladbach ne s’est pas montré à son aise ce vendredi soir. Très discret, il a manqué de justesse dans ses transmissions, concluant la première période avec le pire pourcentage de réussite de son équipe dans ce domaine. Pas la moindre occasion à se mettre sous la dent pour lui. Remplacé par Michal (85e).