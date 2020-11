PSG : Kehrer confiant malgré les absences

Le PSG est face à un beau défi à Leipzig mercredi. Il faudra l'emporter sur la pelouse allemande sans Neymar, Mbappé, Icardi, Verratti ou encore Bernat. L'absence des deux premiers cités est évidemment ce qui se remarque le plus mais pour le défenseur Thilo Kehrer, le club de la capitale a suffisamment d'arguments pour l'emporter malgré tout.

« Ces deux joueurs ont énormément de qualités, les autres blessés aussi. Mais après on a beaucoup de joueurs dans le collectif qui ont beaucoup de qualités, de l'expérience, de la personnalité. On se sent bien. On a confiance en nous malgré les blessés. L'objectif c'est de gagner demain », a-t-il assuré en conférence de presse.