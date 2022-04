La presse italienne annonce le décès de Mino Raiola

Terrible nouvelle. On savait que, ces derniers mois, l'agent italien menait une lutte intense face à la maladie, avec plusieurs hospitalisations, d'où sa discrétion médiatique depuis le mercato hivernal. Ce jeudi, il a malheureusement perdu son combat et s'est éteint du haut de ses 54 ans. C'est la presse italienne, notamment Tuttosport, qui a annoncé son décès ce jeudi en début d'après-midi.

Mino Raiola était parmi les agents les plus réputés, peut-être même le numéro 1, depuis des années déjà. Connu pour ses sorties retentissantes dans les médias et sa forte personnalité, il était surtout un fin négociateur. L'Italien était ainsi capable de faire signer de sacrés contrats à ses meilleurs clients, tout comme il parvenait aussi à grapiller de juteuses commissions pour lui.

Un parcours pour le moins curieux

Mais surtout, au delà des énormes opérations dans lesquelles il a pu être impliqué dans sa carrière de joueur, c'est son parcours qui intrigue. Une jeunesse aux Pays-Bas, où s'était installée sa famille, puis un début de carrière d'entrepreneur, qu'il combine avec ses activités de reponsable du centre de formation du HFC Haarlem, un club local, dont il devient ensuite directeur sportif. C'est en 1992 que sa carrière d'agent et d'intermédiaire démarre, étant notamment impliqué dans le deal qui a mené Dennis Bergkamp à l'Inter.

En presque trente ans de carrière, en plus des joueurs cités ci-dessus, il a également géré les intérêts de Marco Verratti, Matthijs de Ligt, et de stars des années 90-2000 comme Pavel Nedved, Mido, Maxwell, Robinho, Van Bommel ou Balotelli. C'est un sacré nom du football qui nous a quitté ce jeudi, et nul doute que les hommages vont fleurir de toutes parts dans les prochaines heures...