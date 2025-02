Le petit tacle de Randal Kolo Muani à la Ligue 1

Après des mois à traîner son spleen au PSG, Randal Kolo Muani retrouve des sensations à la Juventus. L’attaquant a déjà frappé à 5 reprises sur ses 3 premiers matchs, avant de rester muet contre le PSV en Ligue des Champions. Sa prestation face à l’Inter, à l’occasion d’un premier gros choc en Serie A, sera surveillée de très près. Dans une interview à Sky Sport Italia, il reconnaît un gros changement en matière d’entraînement en Italie. D’après lui, le travail est plus dur et plus intense dans son nouveau club qu’en Ligue 1. Des critiques qui rejoignent celles déjà entendues par le passé chez d’autres joueurs ayant quitté le championnat de France.

«Tout se passe plus que bien, je suis très heureux d’être ici. J’ai été très bien accueilli, comme dans une grande famille. J’ai parlé avec l’entraîneur, avec les capitaines, je m’entends bien avec tous mes nouveaux coéquipiers. Franchement, je me sens vraiment bien, entame-t-il. Nous travaillons beaucoup, mais nous travaillons bien. C’est un gros changement par rapport à la Ligue 1. Ici on travaille beaucoup plus, on lutte plus, le football est beaucoup plus tactique. J’ai fait de très bons débuts, mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé, ils m’ont donné les bons ballons et j’ai su les utiliser correctement. Je le répète, je suis très heureux d’être ici à Turin et j’espère que ce bon moment continuera à l’avenir.»