Ça brûle pour Joshua King à Toulouse

Après avoir vu plusieurs cadres de son effectif quitter le navire au cours des dernières semaines (Thijs Dallinga, Christian Mawissa et plus récemment Logan Costa), Toulouse cherche à tout prix à se renforcer sur toutes les lignes avant la fin du mercato estival. En ce sens, le Téfécé entend rapidement boucler la venue d’un attaquant polyvalent et expérimenté. Ayant porté son attention sur le marché en Turquie, le club haut-garonnais a jeté son dévolu sur Joshua King.

La suite après cette publicité

Passé par le Borussia Mönchengladbach ainsi que Bournemouth, l’attaquant de 32 ans évoluait depuis 2022 sous les couleurs du Fenerbahçe SK. En fin de contrat avec le géant turc, l’international norvégien (62 sélections, 20 buts) se rapproche grandement de l’actuel 11e de Ligue 1 selon nos indiscrétions.