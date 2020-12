Ligue des Champions : l'équipe type de la 5e journée

- Roman Bürki (Borussia Dortmund) : le portier du BvB n'est pas franchement un habitué des équipes types. Au contraire, on le connaît mieux pour ses relances hasardeuses et ses bévues. Contre la Lazio, il n'a rien pu faire sur le penalty de Ciro Immobile, mais il a longtemps repoussé l'échéance et a préservé le nul des siens grâce à cinq arrêts bien sentis.

- Rasmus Kristensen (RedBull Salzbourg) : le latéral droit danois de 23 ans est une petite pépite. Son activité incessante a fait beaucoup de mal au Lokomotiv Moscou. Il n'a subi aucun dribble, a fait trois interceptions tout en effectuant deux tacles et en bloquant deux tirs adverses. Offensivement, il a donné une passe clé et a tiré au but, sans cadrer.

- Vitão (Shakhtar Donestk) : s'il est une équipe dont tout le monde a parlé mercredi matin, c'est bien le Real Madrid. Et pour cause, la Casa Blanca de Zinedine Zidane s'est écroulée en Ukraine contre le Shakhtar Donetsk (0-2). Karim Benzema et ses coéquipiers se sont heurtés à une belle défense et notamment celle de Vitão. Le Brésilien de 20 ans a remporté tous ses duels et a effectué trois interceptions et bloqué deux tirs. Une bien belle partie, donc !

- Marquinhos (Paris Saint-Germain) : une charnière 100% brésilienne ! Le capitaine du Paris SG s'est montré grand à Old Trafford. Au-delà de son but, plein d'opportunisme, qui offre l'avantage aux siens, il s'est montré très solide en défense. Aucun dribble subi, la majorité de ses duels remportés (six sur huit) et deux tacles, voici la partition récitée par Marquinhos.

- Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) : l'ancien Lorientais, lui, est bien connu des équipes types. Défenseur latéral offensif, il a l'habitude de marquer et surtout en Ligue des Champions. C'est lui qui ouvre le score contre la Lazio. En plus de cela, il a donné une passe clé tout en réussissant plus de 90% de ses passes. Pas mal !

- Irfan Can Kahveci (Istanbul Basaksehir) : comment expliquer la performance du milieu de terrain turc ? Quasi impossible. Trois exploits, trois buts, trois belles frappes du gauche. Sans lui, le RB Leipzig l'aurait facilement emporté. Il a permis aux siens de maintenir l'espoir de ne pas être éliminé, en vain. Nous sommes sans voix.

- Eder Alvarez Balanta (Club Brugge) : comme à l'aller, le club belge s'est défait du Zenit Saint-Pétersbourg, cette fois sur le score de trois buts à zéro. Positionné seul devant la défense, Eder Balanta s'est régalé. Il a réussi toutes ses passes en profondeurs (trois sur trois), donné une passe clé et remporté la majorité de ses duels qu'ils soient au sol ou dans les airs (sept sur onze disputés). Hans Vanaken, positionné devant lui, a pu être tranquille toute la partie.

- Ousmane Dembélé (FC Barcelone) : la Ligue des Champions, cette année, c'est sa compétition, et il a même fini la partie avec le brassard de capitaine. Contre Ferencvaros, il a marqué sur penalty et donné une passe décisive à Martin Braithwaite. Il aurait pu en offrir une de plus à Riqui Puig en fin de partie et marquer d'un sublime lob. Il a terminé le match et semble enfin lancé.

- Charles de Ketelaere (Club Brugge) : à 19 ans, sa performance a été exceptionnelle. Et si le club belge s'est imposé aussi facilement contre le Zenit Saint-Pétersbourg c'est en grande partie grâce à lui. Il ouvre le score rapidement (33e) et obtient un penalty en seconde période que Vanaken transforme sans souci (58e). La Belgique peut voir venir en attaque.

- Olivier Giroud (Chelsea) : l'homme de cette cinquième journée ! Quasiment jamais titularisé par Frank Lampard, il l'était contre Séville ce mercredi soir. Il s'est offert un quadruplé et a marqué de la tête, du pied gauche, du pied droit et transformé un penalty, qu'il avait lui-même provoqué. Une masterclass donc. De quoi faire réfléchir Frank Lampard ?

- Neymar (Paris Saint-Germain) : tout le monde attendait Kylian Mbappé, c'est finalement Neymar qui porte, une nouvelle fois, le costume de patron de cette équipe. Opportuniste sur le premier but du Paris SG, il scelle la victoire des siens en toute fin de rencontre. Il est à l'origine de la sortie de balle et le Brésilien est aussi à la finition après une offrande de Rafinha. Si le PSG s'en sort, c'est 100% grâce à lui.