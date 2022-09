Hachim Mastour s'éclate en deuxième division marocaine

La Renaissance Club Athletic Zemamra. Ce club ne vous très certainement rien et pourtant depuis le début de la saison, il compte dans ses rangs un joueur un peu particulier : Hachim Mastour. L'international marocain de 24 ans, véritable star sur les réseaux sociaux à ses débuts et considéré comme un gros espoir du football italien il y a quasiment 10 ans déjà, a rejoint librement ce club de deuxième division marocaine. Il était sans club depuis la fin de son contrat avec Reggina, il y a un an. Après l'AC Milan, PEC Zwolle, PAS Lamia, Reggina et Carpi, Hachim Mastour découvre donc une nouvelle aventure. Cette fois-ci dans son pays d'origine au Maroc. Et évidemment, ce transfert en a fait réagir plus d'un car pendant plusieurs années, le milieu offensif avait été surmédiatisé, et considéré comme la nouvelle pépite du football mondial. Pourtant, il n'a jamais su confirmer.

Alors au moment où le modeste club de Zemamra (en D2) a officialisé son transfert, les internautes n'ont pas hésité à se moquer. Visiblement touché, ce dernier avait réagi à travers une story sur les réseaux sociaux pour justifier son choix de rejoindre un club de D2 marocaine. «Lorsqu'on se fixe un objectif, un rêve comme je me suis dit auparavant, on peut parfois le voir comme quelque chose de lointain. Mais on doit voir l'étape suivante et non la ligne d'arrivée puis on doit passer cette étape. On regarde toujours vers l'avenir, vers la fin, on regarde la durée du voyage et on se sent débordé. Mais en réalité, on doit plutôt se dire : "d'accord, je n'ai pas à m'inquiéter, car cela viendra et à chaque étape, on se rapproche de notre rêve." (...) On a tous des rêves. Je souhaite que nous, les rêveurs, atteignions nos objectifs», avait-il expliqué.

Capitaine et déjà buteur

Récemment, l'international marocain (1 sélection à l'âge de 16 ans) avait expliqué qu'il ne souhaitait que jouer au football désormais. Bien loin du milieu bling-bling et usé par la lumière qu'il a longtemps eu malgré lui, Hachim Mastour avait semblé demander à ce qu'on le laisse tranquille. «J'ai toujours vécu sous le feu des projecteurs. (...) Comme je le dis constamment, j'aimerais juste jouer au football et être traité comme un simple garçon de 23 ans, qui fait des erreurs et qui est déterminé à s'améliorer chaque jour pour pouvoir se tailler une carrière à des niveaux de sacrifice, d'humilité et de travail important », expliquait-il dans une interview en Italie. Et ça tombe bien, jouer au football, c'est ce qu'il fait depuis son arrivée au Maroc cet été.

Ce week-end, il disputait d'ailleurs son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs. Et lors de la première journée de Botola 2, le milieu offensif a évidemment brillé. Capitaine de sa formation, il a été l'un des grands artisans de la victoire de son équipe face au CJ Ben Guerir (3-1). En plus de délivrer une passe décisive, l'ancien Milanais s'est aussi offert son premier but sous ses nouvelles couleurs. De quoi parfaitement lancer son aventure et faire parler de lui malgré lui. Car sa notoriété profite évidemment à son nouveau club qui n'hésite pas à le mettre en avant sur ses réseaux sociaux depuis son arrivée. Ce dimanche, Hachim Mastour aura l'occasion de confirmer ses bons débuts avec le deuxième match de Championnat.