Les terribles aveux d'Hachim Mastour

Pour tous les amateurs du ballon rond, les compilations d'Hachim Mastour résonnent comme un classique de Youtube. Le prodige du centre de formation de l'AC Milan régalait à coup de roulettes, petits ponts, passements de jambe et sombreros. Très vite, il signait un contrat pro avec le club milanais et très vite l'Italie et le Maroc poussaient pour l'avoir dans leur rang. C'est finalement les Lions de l'Atlas qui récupéraient le prodige et lui offraient sa première sélection à 16 ans. Mais malgré les contrats avec Nike, ou les pubs avec Neymar, Hachim Mastour ne parvenait pas à confirmer son talent et enchaînait les expériences ratées dans ses clubs (Malaga, PEC Zwolle, Lamia, Reggina, Carpi). A 23 ans, il est aujourd'hui sans club et n'a toujours pas réussi à faire une saison complète.

Dans un entretien accordé au média italien PSB, l'international marocain (1 sélection) s'est confié à cœur ouvert sur les difficultés d'avoir été rapidement starifié et insiste sur le fait de juste vouloir jouer au football. «Je vous assure qu'être Hachim Mastour n'a pas été et n'est pas facile. J'ai toujours vécu sous le feu des projecteurs. D'un côté, c'est quelque chose qui me plaît évidemment, car ça me stimule à donner le meilleur de moi, de l'autre ça génère toujours une pression considérable sur moi. Comme je le dis constamment, j'aimerais juste jouer au football et être traité comme un simple garçon de 23 ans, qui fait des erreurs et qui est déterminé à s'améliorer chaque jour pour pouvoir se tailler une carrière à des niveaux de sacrifice, d'humilité et de travail important», a-t-il dans un premier temps regretté.

Un entourage trop attiré par l'argent

Très largement au-dessus de la moyenne techniquement, le natif de Reggio d'Emilie regrette aussi les grandes attentes placées lui et estime qu'on lui en demande trop. «Malheureusement, chaque fois que j'entre sur le terrain, la plupart des gens s'attendent à ce que je prenne le ballon, que je dribble tout le monde et que j'aille dans le but avec le ballon. Heureusement, le football est un sport composé de 11 joueurs. Souvent, il y a des gens qui offensent gratuitement même sur les réseaux sociaux où ils s'en prennent à ma personne, ma mentalité puis mon professionnalisme. Je ne sais qu'une chose : je travaille dur tous les jours pour arriver au sommet. Les gens ne connaissent pas la vérité, ils ne vivent pas les situations.»

Hachim Mastour, qui a très rapidement été mis en avant par les nombreux sponsors, marques et partenariats, regrette aussi d'avoir fait confiance à certaines personnes de son entourage. Des personnes qui étaient présentes uniquement pour l'argent. «J'ai le grand regret d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes, des gens qui m'ont dit qu'ils allaient me ruiner, qu'ils terniraient mon nom au point que je ne jouerais plus jamais au football. Voulez-vous savoir pourquoi ? La réponse est simple : ils me voyaient comme une machine à sous, une machine à presser. Je veux aussi leur rappeler qu'avant d'être footballeur, je suis un garçon simple, comme tout le monde.» Sur le devant de la scène depuis quasiment 10 ans, Hachim Mastour souhaite finalement juste jouer au football. Et à seulement 23 ans, il n'est pas trop tard.