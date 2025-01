Lens : Will Still sort de ses gonds après la défaite contre le PSG

Comme face à Espaly en début de semaine (2-4), le PSG a fait la décision dans les derniers instants de la rencontre. Bousculés, secoués et même menés par Lens ce samedi, les joueurs de Luis Enrique ont finalement trouvé leur salut en la personne de Bradley Barcola, passeur décisif pour Fabian Ruiz (59e), et buteur en fin de match à l’issue d’un contre rondement mené (1-2). Forcément, côté lensois, la frustration était de rigueur au coup de sifflet final. Will Still ne l’a pas caché, et il ne s’est pas non plus privé de piquer ses joueurs.

«Si on a ennuyé le PSG ? Mais ça ne sert à rien de leur tenir tête si on n’est pas capable de tenir le résultat ou de l’emporter, a exprimé l’entraîneur artésien, désabusé. Je pense qu’il y a de la frustration, on fait des choses très cohérentes pendant de longues séquences… Il faut aussi savoir souligner la qualité de l’adversaire. Le 2e but (de Barcola, ndlr), c’est une qualité individuelle extraordinaire, mais on ne peut pas sortir comme ça… C’est un moment de transition, on sort n’importe comment, c’est une erreur de notre part. Il faut savoir dire 'félicitations’, mais encore une fois, on a des situations où on ne fait pas le bon choix. Donnarumma a aussi fait les arrêts qu’il fallait faire, c’est frustrant.»

L’arbitrage prend aussi son petit tacle

On sait combien la théorie de la «défaite encourageante» est fragile, et Will Still aussi d’ailleurs. Car même si la prestation collective de son équipe était ce soir plus que cohérente, le technicien belge a refusé de se cacher derrière l’inexpérience de ses joueurs, ou de leur marge de progression : «si on a une marge de progression ? Mais ça, on le savait depuis le début, c’est bien de parler de marge de progression, de potentiel, mais à un moment, il faut en faire preuve. Il faut avancer, passer des paliers… Et on n’est pas encore capable de le faire, c’est la qualité qui a fait la différence aujourd’hui», soufflait l’entraîneur de 32 ans au micro de beIN.

En conférence de presse, il ajoutait : « c’est bien de dire qu’on fait des bonnes choses, mais il faut être plus intransigeant et plus réaliste. C’est ma 4e saison en France, je ne suis pas une pleureuse mais je ne suis pas un bon perdant, ça me soûle, c’est tout. Tu travailles pendant des jours et tu perds un match sur 2/3 détails » Frustré, Still l’était aussi contre l’arbitrage. Car selon lui, l’action du but de Fabian Ruiz était litigieuse, avec le duel entre Barcola et Sarr au départ : «je suis satisfait de tout le monde, sur presque 85 minutes, on fait des choses très bien, cohérentes… Je ne sais pas s’il y a faute sur le premier but, mais je pense que dans le sens inverse, on sifflerait. » Une déclaration lourde de sens…