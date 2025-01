Ligue 1 : le PSG renverse le RC Lens

Dernière répétition pour le PSG avant la réception de Manchester City en Ligue des Champions mercredi dernier, et pas des moindres. Le leader de notre championnat, toujours invaincu en Ligue 1 se rendait à Lens pour le compte de cette 18e journée. Non seulement ce déplacement n’est jamais simple mais Luis Enrique devait se priver en plus de cela d’Hakimi, Marquinhs et de Dembélé. L’Espagnol présentait un 3-4-3 avec une défense inédite composée d’un trio de gauchers : Beraldo, Pacho et Hernandez. Il se privait également de son meilleur passeur, Joao Neves, pour privilégier Vitinha et Fabian Ruiz, alors que Lee complétait l’attaque aux côtés de Barcola et de Doué.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 46 18 +32 14 4 0 48 16 7 Lens 27 18 +4 7 6 5 22 18

Dans cette configuration inhabituelle, les joueurs de la capitale prenaient rapidement le contrôle du jeu, face à une équipe adverse contrainte à défendre. Une défense efficace tout de même car les Parisiens s’épuisaient facilement à passer dans l’axe. C’est d’ailleurs dans ce secteur de jeu qu’ils se procuraient la première et quasi seule situation pour un moment par l’intermédiaire de Ruiz ; un tir cadré de 20 mètres (13e). Paris commençait à se faire bouger, manquait de répondant au milieu de terrain, alors que la puissance de Nzola causait quelques soucis à l’arrière garde. Et comme souvent depuis le début de la saison, c’est sur coup de pied arrêté que la punition tombait.

Ruiz et Barcola inversent la tendance

Sur un corner de Frankowski prolongé au premier poteau, Nzola contrôlait et ajustait Donnarumma face à une défense passive (1-0, 36e). Cette ouverture du score n’était pas imméritée pour des Sang et Or cohérents dans leurs intentions. Le jeu plus porté sur de longs ballons en seconde période ne les inquiétait pas vraiment plus, alors que le positionnement très haut de la défense francilienne frôlait parfois la correctionnelle. Nzola pensait même s’offrir un doublé en trompant Donnarumma, pas irréprochable sur le coup, avant que la VAR annule le but (57e). Un vrai tournant dans cette rencontre dans la foulée, Fabian Ruiz profitait d’une passe en retrait de Barcola pour égaliser (1-1, 59e).

La suite après cette publicité

Luis Enriqsue s’employait à appuyer encore plus fort en faisant entrer Neves et Ramos à la place de Hernandez et Lee (60e). Ces changements, et le passage à 4 derrière, faisaient du bien au PSG. Il y avait tout de même cette double tentative de la nouvelle recrue Koyalipou mais cette fois Donnarumma intervenait bien (65e), comme lors de cette envolée sur ce tir canon de Gradit (81e). Paris affichait tout de même plus de maîtrise sur la fin de rencontre, à l’image de ce sauvetage de Koffi face à Doué (79e). À force de pousser, cela finissait par craquer sur cette remontée de Neves, conclue par Barcola (1-2, 86e). Un dernier sauvetage de Donnarumma sur Frankowski (90e+3) et le PSG force un succès chèrement acquis pour s’offrir 10 points d’avance en tête.