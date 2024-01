Rennes avance sur un latéral gauche !

Comme nous vous l’avons révélé il y a quelques jours, Adrien Truffert est plus que jamais convoité par l’Olympique de Marseille pour remplacer le Brésilien Renan Lodi, parti à Al-Hilal. Une situation pas vraiment prévue par le club breton qui pousse ce dernier à parer à toutes les éventualités, à commencer par le départ de son défenseur international tricolore (1 sélection). Bien conscient de la situation, Florian Maurice s’active pour trouver un successeur au cas où.

Selon nos informations, c’est vers l’arrière gauche du RB Salzsbourg Aleksa Terzic que le directeur sportif rennais a jeté son dévolu. Âgé de 24 ans, cet international serbe formé à l’Etoile Rouge de Belgrade est arrivé en Autriche l’été dernier en provenance de la Fiorentina, avec laquelle il avait participé à 51 matches toutes compétitions pour un but et 5 passes décisives. Aperçu avec le club autrichien en Ligue des Champions, Terzic pourrait s’avérer être un joli coup réalisé par les Rouge et Noir. A suivre.