L’influenceur payé par Aulas et l’OL répond

Hier, le site olympique-et-lyonnais a lâché une petite bombe. En effet, le média qui suit l’OL au quotidien a révélé qu’OL Groupe avait rémunéré un animateur basé en Belgique en 2022 afin de faire notamment de la veille sur Twitter sur des thèmes liés au club ou à Jean-Michel Aulas. Payé 12.000€ hors taxes pour une mission de trois mois, cet influenceur, à savoir un certain David Barbet, est sorti du silence ce jeudi sur son compte Twitter.

Après avoir expliqué qu’il n’est pas journaliste et qu’il n’a pas de carte de presse, cet animateur a confié : «au sujet de l’OL, j’ai effectivement été mandaté pour mener une mission (avec l’appui du directeur de la communication du président, également en collaboration avec le directeur du marketing) destinée à contribuer à l’amélioration des médias ainsi que de la veille réseaux sociaux afin de faire remonter les demandes des supporters. Au travers de cette mission, mes uniques et seules volontés étaient de permettre au club d’offrir des contenus plus accessibles aux supporters via ses médias OL et d’aider à renouer le lien entre le club et ses supporters afin que les deux parties puissent avancer ensemble, main dans la main.» Le message est passé !