Suivez la rencontre France U21 - Espagne U21 en live commenté

8e : la France installe petit à petit sa patte dans cette partie, enchainant les phases de jeu intéressantes et les passes afin de trouver de l’espace.

6e : alerté sur le côté gauche, Larouci déborde et centre en première intention vers la surface de réparation mais le portier espagnol coupe court à cette passe dangereuse.

5e : déterminés et volontaires, les Bleuets effectuent un pressing intense depuis le début de la partie.

3e : Grosse occasion pour l’Espagne

Monté dans le couloir gauche, Sanchez adresse un centre vers le second poteau repris par Ruiz de la tête. L’attaquant ne parvient pas à cadrer son coup de casque qui termine à gauche du but de Meslier.

1ère : les Bleuets récupèrent rapidement le cuir suite à une erreur de précision adverse et entament ainsi une première possession.

18h30 - C’est parti au stade de la Rabine pour ce match amical !

Le coup d’envoi est donné dans cette rencontre entre la France et l’Espagne Espoirs ! La Rojita engage et démarre avec le ballon.

18h15 - Les Espoirs pas épargnés par les blessures…

Les Bleuets sont touchés par les blessures depuis le début de ce rassemblement. Victime d’une gêne musculaire à la cuisse droite, Mohamed Simakan n’est pas apte à jouer ce dernier match de préparation avant l’Euro ce mardi soir face à l’Espagne. Après les forfaits de Pierre Kalulu et Warmed Omari, Sylvain Ripoll va donc devoir revoir ses plans.

18h12 - Deux formations qui commencent à bien se connaître !

Les deux équipes se sont affrontées à quatre reprises depuis 2008 et le dernier duel s’est soldé par une victoire des Espagnols sur le score de quatre buts à un. C’était le 27 juin 2019 dans le cadre des demi-finales de l’Euro.

18h10 - La Rojita veut réaliser la passe de dix !

Autre formation également déjà qualifiée pour l’Euro, l’Espagne voudra poursuivre son excellente dynamique et enchaîner un dixième succès à la suite toutes compétitions confondues. En effet, la Rojita n’a pas connu la sensation de la défaite depuis la rencontre face au Portugal en demi-finale du dernier Euro 2021 (0-1). Les hommes de Santiago Denia ont dailleurs bien préparé cette partie avec une victoire face à la Suisse vendredi dernier (3-2).

18h05 - La France souhaite rebondir dans cette phase préparatoire !

Quelques jours après une défaite cinglante survenue face à l’Angleterre (4-0), les hommes de Sylvain Ripoll vont vouloir rebondir pour effacer cette claque et se remettre la tête à l’endroit. L’équipe de France sera également déterminée à faire bonne figure dans ce match puisqu’il s’agit tout simplement la dernière rencontre de préparation avant la grande échéance qui aura lieu cet été, l’Euro Espoirs.

17h55 - Un choc pour préparer l’Euro !

Cette rencontre entre deux poids lourds du football européen fait office de préparation pour les deux équipes en vue de l’Euro prévu en fin de saison (21 juin au 8 juillet en Roumanie et en Géorgie). En poules, les Bleuets affronteront l’Italie, la Suisse et la Norvège.

17h50 - Le XI de la Rojita !

17h40 - La composition de la France Espoirs !

17h30 - Soir de match amical sur Foot Mercato !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre entre l’équipe de France (U21) et l’Espagne (U21), dans le cadre d’un match amical. La partie débutera à 18h30.