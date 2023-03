BL : l’Union Berlin rattrapé par Wolfsbourg

Ce dimanche soir, la 24e journée de Bundesliga offrait un duel fort intéressant entre l’Union Berlin (5e) et le VfL Wolfsbourg (8e). À domicile, les Loups se montraient actifs et Mattias Svanberg trouvait la barre transversale des Berlinois rapidement (15e). Les locaux poussaient pour débloquer la solution et avant la pause, Omar Marmoush obtenait deux grosses occasions avant la pause sans trouver la solution (45e et 45e +3).

Au retour des vestiaires, on repartait sur le même tempo et il fallait une belle parade de Frederik Ronnow pour encore dégoûter Omar Marmoush (60e). Malmené, l’Union Berlin obtenait néanmoins un penalty suite à une faute de Josuha Guilavogui et Josip Juranovic transformait la sentence (1-0, 72e). Alors que l’Union Berlin se dirigeait vers une victoire dans la douleur, Patrik Wimmer arrachait l’égalisation (1-1, 85e). Avec ce match nul 1-1, l’Union Berlin passe 4e tandis que Wolfsbourg reste 8e.

