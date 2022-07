Real Madrid : Aurélien Tchouaméni a déjà convaincu tout le monde

La suite après cette publicité

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Real Madrid disputait sa première rencontre de l'été, face au FC Barcelone. Une défaite dans un Clasico qui fait toujours mal, même s'il y avait des circonstances atténuantes, comme l'absence de Benzema ou le fait que les Barcelonais avaient déjà plusieurs rencontres de préparation à leur actif. Mais surtout, les supporters merengues et Carlo Ancelotti ont pu voir les nouvelles recrues - Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger - à l'oeuvre pour la première fois sous leur nouveau maillot.

Le milieu de terrain tricolore a disputé les premières quarante cinq minutes de la partie, démarrant donc aux côtés de Camavinga et de Valverde dans l'entrejeu. Une prestation globalement assez satisfaisante, et comme l'indique Defensa Central, l'ancien Monégasque a beaucoup plu en interne. Ses interventions devant la défense, ses permutations avec Camavinga et son impact sur le plan physique ont beaucoup plu aux dirigeants et même à Carlo Ancelotti, explique le média.

Un caractère qui séduit déjà

Ce n'est pas tout, puisque le caractère du Français a aussi séduit. Pendant ce Clasico qui n'avait d'amical que le nom, on a pu voir plusieurs scènes de tension, avec des faces à faces et des échauffourées entre joueurs des deux équipes. Tchouaméni lui n'a eu aucun problème à monter au créneau, face à Ronald Araujo notamment, et ça n'a pas manqué d'être relevé du côté de Madrid.

Plus tôt la semaine dernière, le média spécialisé dans l'actualité du club indiquait déjà que ses prestations à l'entraînement en avaient impressionné plus d'un. Dont Antonio Pintus, le préparateur physique vedette de l'équipe, choqué par l'intensité et la puissance mise par l'international tricolore dès la reprise. Bien évidemment, c'est sur ses prestations pendant la saison qu'il sera jugé, mais pour l'instant, ça commence plutôt bien...