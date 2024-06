Euro 2024 : une Ukraine révoltée renverse la Slovaquie !

En attendant l’affiche alléchante entre l’équipe de France et les Pays-Bas ce vendredi, la Slovaquie et l’Ukraine s’affrontaient à la Merkur-Spiel Arena de Düsseldorf dans le cadre de la deuxième journée du groupe E de l’Euro 2024. Balayée à la surprise générale par la Roumanie pour son entrée en lice, l’Ukraine était attendue au tournant face à une sélection slovaque qui avait elle-même créé la sensation en coiffant la Belgique sur la plus petite des marges. Si le sélectionneur des Sokoli, Francesco Calzona, misait sur la continuité, son homologue ukrainien Serhyi Rebrov procédait à plusieurs changements en laissant sur le banc le Madrilène Lunin ainsi que l’ailier Tsygankov, remplacé par Yarmolenko, dans l’optique de réagir et d’entretenir l’espoir d’une qualification pour le tour suivant.

Déterminés à prendre rapidement les commandes de la partie, les Slovaques s’octroyaient très vite la possession du ballon pour s’éviter d’entrée de jeu un sursaut d’orgueil des Sbornaya, en quête de rachat. Avec un très bon quadrillage du terrain, les Sokoli dictaient le tempo et se donnaient même les moyens d’ouvrir le score. Si Haraslin, auteur d’un festival dans la surface ukrainienne, butait sur Trubin (10e), le dernier rempart du Benfica écœurait sur l’action suivante Schranz en réalisant un arrêt incroyable sur sa ligne (11e). Ce n’était que partie remise pour l’attaquant du Slavia Prague. Sur une touche anodine, la défense ukrainienne était prise à défaut par Haraslin qui transmettait au second poteau à Schranz. Bien placé, le joueur de 30 ans piquait sa tête pour mystifier Trubin et concrétiser l’entame de match séduisante de son équipe (1-0, 18e).

L’Ukraine se relance complètement dans cet Euro !

Longtemps sous l’emprise de la Slovaquie, l’Ukraine s’en allait enfin travailler dans le camp adverse, s’en remettant à un jeu long pour rechercher Dovbyk. Le Pichichi de la Liga parvenait d’ailleurs à enrhumer Skriniar d’un double contact avant de voir son tir être contré in extremis par Pekarik, venu à la rescousse (27e). Sentant le vent tourner, les hommes de Rebrov insistaient davantage, mais la réussite fuyait toujours à Tymchyk, dont la frappe heurtait le poteau de Dubravka (33e). Un énorme coup de chaud pour la Slovaquie qui avait l’opportunité de faire le break via Haraslin, mis en échec par Trubin (44e). De retour sur le pré, la Slovaquie imposait un pressing haut à son adversaire ukrainien qui négociait une belle opportunité de contre. Néanmoins, Dovbyk était trop court pour reprendre un centre de Mudryk (51e). C’est finalement sur une récupération haute de Brazhko que l’Ukraine remettait les compteurs à zéro.

Trouvé par son coéquipier, Mudryk portait l’estocade sur le flanc gauche et décalait Dovbyk. Le joueur de Gérone était ensuite relayé par Zinchenko dont le centre était coupé aux 11 mètres par Shaparenko, démarqué et appliqué sur son plat du pied gauche (1-1, 54e). Révoltée par ce but du milieu de terrain du Dynamo Kiev, l’Ukraine prenait le jeu à son compte tandis que la Slovaquie se devait de faire le dos rond pour digérer cette égalisation. Toutefois, les Sokoli éprouvaient de grosses difficultés à progresser avec le ballon pendant que leurs homologues ukrainiens se procuraient une nouvelle opportunité franche. Lancé à toute vitesse, Mudryk s’excentrait légèrement dans la surface avant de déclencher une frappe dans un angle fermé, repoussée par Dubravka (74e). Bien mieux dans le dernier quart d’heure sur l’aspect physique, l’Ukraine prenait les devants grâce à son entrant, Yaremchuk. Une belle inspiration, un contrôle en porte-manteau et une mauvaise appréciation de Dubravka offraient la balle du 2-1 au buteur de Valence (80e). Revenue de loin, la Zbirna se relance dans cet Euro et accroche la deuxième place au nez et à la barbe de la Slovaquie, méconnaissable lors du second acte.