Le PSG s’impose face au Havre pour la première de Luis Enrique !

Avant de partir en tournée au Japon pour une dizaine de jours, le Paris Saint-Germain débutait, ce vendredi, sa préparation estivale par un match amical face au Havre, tout juste promu en Ligue 1. Au Campus PSG situé à Poissy, Luis Enrique - nouvel homme fort du club de la capitale - décidait d’aligner un 4-3-3 avec quatre recrues estivales. Si Kylian Mbappé débutait sur le banc, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Kang-In Lee commençaient cette rencontre. Tout comme Alexandre Letellier, titularisé après la violente agression subie par Gianluigi Donnarumma. Dans ce duel de champions de France, le HAC alignait de son côté un 3-4-3 avec Soumare, Alioui et Casimir sur le front de l’attaque. Les nouvelles recrues Salmier et Nego étaient également titularisées. Rapidement, les hommes de Luka Elsner subissaient la pression parisienne, sans pour autant craquer. En contrôle et à l’aise techniquement, en témoigne les premières touches de balle de Kang-In Lee, le PSG éprouvait cependant quelques difficultés à déstabiliser la défense normande.

Si Gharbi se signalait par deux frappes timides, le premier mouvement dangereux intervenait finalement juste avant la pause. Encore très inspiré, Lee décalait Asensio mais ce dernier manquait de peu le cadre havrais (40e). Tenu en échec à la pause (0-0), le PSG, trop peu tranchant aux abords de la surface adverse, perdait par ailleurs Lee sur blessure… Au retour des vestiaires, Navas, Marquinhos, Vitinha, Ethan Mbappé, Ekitike, Skriniar ou encore Ndour entraient en jeu. En face, Elsner lançait Daler Kuzyaev, nouvelle recrue normande. Bousculé par le HAC, le club de la capitale finissait pourtant par trouver la faille. Si le jeune Nhaga était tout proche de l’ouverture du score (52e), c’est bel et bien Ekitike, parfaitement lancé par Ndour, qui donnait l’avantage aux siens (1-0, 53e). Parfois imprécis, le PSG se mettait encore en difficulté et Navas évitait l’égalisation d’une belle parade (59e). Remplaçant au coup d’envoi, Kylian Mbappé rejoignait finalement son frère cadet sur la pelouse de Poissy pour la fin de rencontre. Si le champion du monde 2018 trouvait Ekitike quelques instants plus tard, l’ancien buteur rémois ne cadrait pas sa tête (79e). L’ancien Monégasque pouvait, cependant, remercier Ndour, auteur d’une nouvelle belle ouverture permettant à KM7 de parachever le succès des Parisiens (2-0, 90e). Sans briller, les hommes de Luis Enrique s’imposent ainsi face au HAC (2-0). L’occasion, par ailleurs, de tirer les premiers «enseignements» de ce PSG version 2023-2024.

PSG : que retenir de la première de Luis Enrique ?

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI du PSG

Le XI du Havre

Revivez l’intégralité de cette rencontre en live commenté :

Fin de ce live commenté !

Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier match amical du PSG avec nous.

90+2' : Fin du match ! Le Paris Saint-Germain l’emporte 2-0 face au HAC. Après une rencontre bien maîtrisée malgré une première heure compliquée, les Parisiens remportent ce match amical face au Havre grâce à des réalisations de Ekitike et Mbappé. Sans forcer leur talent, les hommes de Luis Enrique ont nettement dominé avec notamment une grosse possession du ballon et une animation au milieu du terrain très intéréssante. Le PSG peut partir au Jaopn sereinement.

90+1' : Mbappé déjà buteur ! Ndour récupère un ballon sur le côté gauche grâce à sa puissance et sert Mbappé. Les deux joueurs se retrouvent dans la surface et réalisent un beau une-deux. Kylian Mbappé marque son premier but de la saison et porte le score à 2-0 pour Paris face au HAC.

90' : Finalement Letellier n’est pas inquiété et les Parisiens se relancent une dernière fois dans cette partie.

89' : Le coup de pied de coin ne donne rien mais dans la continuité de l’action les Havrais obtiennent un coup franc bien placé. À suivre.

88' : Beau contre de la part des Normands alors que certains parisiens réclamaient une faute au niveau de la ligne médiane. Corner finalement pour Le Havre.

87' : Trois nouveaux changements dans les rangs du Havre.

85' : Ndour touche beaucoup de ballons, parfois à gauche, parfois à droite, le jeune italien montre de très belles choses cet après-midi.

84' : Mbappé a l’air plutôt en forme. Il s’amuse un peu sur son côté gauche et montre qu’il n’a rien perdu de ses qualités de dribbles et de vitesse.

83' : Les hommes de Luka Elsner gardent leurs principes de jeu avec des systématiquement des relances courtes, quitte à prendre de gros risques face au pressing de Ekitike et Mbappé.

81' : Sous la dmeande de Luis Enrique, les joueurs de la capitale ont remis du rythme dans cette fin de partie. On observe beaucoup de mouvements dans le coeur du jeu même s’il manque un peu de présence dans la surface adverse.

80' : Les Parisiens poussent dans cette fin de match. 10 minutes encore dans le temsp réglementaire. On sent des Havrais sans solutions.

78' : La tête d’Ekitike passe juste au-dessus de la barre ! Mbappé avait tout fait sur l’aile gauche. Après un appel contre-appel d’école, le numéro 7 du PSG s’inflitre dans la surface et centre du gauche. Ekitike ne parvient pas à rabattre la balle dans les buts.

77' : Letellier devrait tenir sa place après intervention des soigneurs, ça à l’air d’aller pour le gardien parisien.

75' : Letellier reste au sol après un contact avec Kitala. Au moment de dégager, les pieds des deux joueurs se sont percutés. Le portier du PSG semble souffrir.

74' : Ndour sanctionné après avoir tenu le maillot du jeune Doumbia dans le rond central.

73' : On fait tourner tranquillement du côté du PSG entre Marquinhos et Skriniar. Le rythme de la partie a baissé d’un cran depuis plusieurs minutes.

72' : Navas laisse sa place après avoir joué une trentaine de minutes. Letellier revient dans les cages parisiennes.

71' : Nouvelle perte de balle d’Ethan Mbappé, sans conséquence, Vitinha reprend la possession du cuir et obtient par la suite une touche au niveau de la ligne médiane.

69' : Très bon retour de Marquinhos qui vient tacler sans se jeter pour bloquer Kitala dans la surface de réparation de Navas.

68' : Ndour est assez impressionnant, notamment grâce à son physique très imposant pour son âge. Il montre de belles choses dans cette deuxième mi-temps.

67' : Première transmission entre les deux frères. Ethan avait trouvé Kylian en profondeur qui a secoué la défense adverse sur son aile gauche avant de donner tranquillement à Ndour.

66' : Skriniar gagne une faute à l’expérience en se jetant devant Kitala, venu le presser à la relance.

65' : Mbappé va rentrer en jeu d’ici peu. Les deux frères vont jouer pour la première fois ensemble en professionnel.

64' : Kitala signalé hors-jeu. Le Havrais partait seul en profondeur pour défier Navas.

63' : Belle intervention de Skriniar devant Alioui pour dégager les siens sur un bon centre au sol venu de la gauche.

62' : Mbappé et Renato Sanches perdent tout de même de nombreux ballons dans le coeur du jeu. Ils ont du mal à contenir le pressing adverse par moments.

60' : Une heure de jeu disputée ici à Poissy et le PSG mène au score face au Havre après le but marqué par Ekitike, rentré à la pause.

59' : La défense parisienne avait manqué de vigilance et Navas doit sortir un superbe arrêt à bout portant pour conserver sa cage inviolée. Attention aux erreurs de concentration côté PSG.

58' : Vitinha commence à se montrer de plus en plus. Le Portugais parvient à casser des lignes balle au pied pour faire remonter son bloc équipe.

57' : Bon pressing du buteur, Ekitike, sanctionné toutefois pour un petit coup dans les chevilles de son adversaire direct.

55' : Ce but semble avoir fait du bien aux Parisiens qui retrouvent une belle maîtrise du jeu notamment au milieu du terrain.

53' : L’ouverture du score pour le PSG ! 1-0 grâce à Ekitike, bien parti en profondeur et très bien servi par Ndour, l’ancien joueur de Reims marque en deux temps et donne l’avantage aux siens.

52' : C’est la plus grosse occasion pour le PSG! Après un mouvement entre Gharbi et Ekitike, Lemina se retrouve seul face aux buts du HAC. Sa frappe puissante n’est pas assez précise.

51' : E. Mbappé se montre beaucoup dans l’entrejeu tout comme Ndour. Les jeunes ont faim de ballon et ça se voit. Toutefois, Paris a du mal à trouver des espaces dans la défense adverse.

50' : Les Parisiens tentent de mettre le pied sur le ballon par l’intermédiaire de Skriniar et Marquinhos notamment.

49' : Les Normands sont mieux! Ils sont plus haut et Paris n’arrive pas à se sortir de sa moitié de terrain.

48' : Soumaré manque complètement sa frappe du gauche après un joli relai avec Alioui aux abords de la surface de Navas. Le Havre est bien rentré dans cette deuxième mi-temps.

47' : Belle situation pour le HAC avec un bon mouvement sur l’aile droite et un bon centre. Navas n’est pas inquété.

46' : Le petit frère de Mbappé fait également son apparition sur la pelouse, tout comme Ekitike.

46' : C’est reparti! Les Parisiens engagent dans cette deuxième mi-temps.

Marquinhos a récupéré le brassard à Danilo. Skriniar et Ndour vont tous les deux disputer leurs premières minutes sous les couleurs parisiennes.

Effectivement c’est une toute nouvelle équipe parisienne qui s’apprête à débuter cette deuxième période.

La partie va reprendre dans un court instant.

Des deux côtés, les deux entraîneurs risquent de faire de nombreux changements avant d’entamer la deuxième mi-temps.

Le statistiques à la pause

76% de possession pour le Paris Saint-Germain dans cette première période.

5 tirs à 2 en faveur du PSG.

45' : C’est la mi-temps ici à Poissy ! 0-0 à la pause entre le PSG et Le Havre. Des Parisiens qui ont du mal à trouver des espaces dans les 20 derniers mètres pour ouvrir le score face à une équipe havraise appliquée et impliquée collectivement.

44' : Lee se tient l’arrière de la cuisse et sort juste avant la pause. C’est une mauvaise nouvelle pour le PSG dès ce premier match amical de la saison.

43' : Gharbi reste au sol mais l’intervention de la défense havraise était totalement licite. C’est dommage, Asensio avait ouvert de grands espaces balle au pied dans les 30 derniers mètres adverses.

41' : Hernandez et Danilo réalisent un premier acte de très grande qualité. Les deux Parisiens remportent tous leurs duels.

40' : Lee montre beaucoup de dynamisme et d’envie mais également beaucoup d’imprécisions dans son jeu lors de cette première mi-temps.

39' : Quasi-invisible depuis le début de la partie, Asensio était tout proche d’ouvrir le score après une belle combinaison initiée par Lee, proche du but. La frappe de l’Espagnol passe de peu à côté.

37' : Operi reçoit le ballon dans la surface suite au coup de pied de coin et prend sa chance du gauche. Sans danger pour Letellier.

36' : C’était très bien travaillé de la part de Mbemba. Danilo dégage de la tête en corner.

36' : Bon coup franc à venir pour Le Havre sur le flanc gauche.

35' : Les joueurs du HAC ne parviennent pas à trouver leurs pistons lors de leurs récupérations dans le coeur du jeu. C’est dommage parce que c’est sur les ailes que les espaces s’ouvrent dans ces moments-là.

33' : Hakimi et Za£ire-Emery s’entendent à merveille et parviennent encore une fois à ressortir le ballon très proprement malgré un gros pressing adverse.

32' : Belle intervention de Lloris pour récupérer le ballon très haut dans les pieds de Lee. Ls Normands tentent de jouer un peu plus haut depuis quelques minutes.

31' : Première réelle occasion pour le PSG et pour Gharbi qui reçoit un ballon venu de la droite dans la surface. Le jeune parisien ne parvient pas à tromper Desmas.

29' : La tête d’Asensio passe au-dessus de la barre.

29' : Très bon coup franc obtenu par Lee après un joli contrôle orienté. Un coup de pied arrêté situé à 30 mètres des buts de Desmas sur la droite.

28' : Le jeu du milieu des joueurs de Luka Elsner est un peu trop brouillon dans l’axe du terrain. Les possessions havraises ne durent jamais très longtemps.

27' : Très bonne couverture de Nego devant Gharbi, lancé par Lee sur l’aile gauche. Le Havrais obtient même la faute.

26' : Bien défendu et bien récupéré de la part de Salmier qui était bien monté dans les pieds de Ruiz. Le Havre reprend la possession du ballon, mais pas pour longtemps.

24' : Les hommes d’Enrique dominent et ont la maîtrise du ballon mais n’arrivent absolument pas à inquiéter Desmas.

23' : Le flanc gauche parisien occupé par Kurzawa et Gharbi est très peu utilisé. Le jeu du PSG penche nettement à droite.

22' : Le jeune sud-coréen Lee tente de percuter en partant d’assez bas en laissant Hakimi dans le couloir droit. Il a toutefois pas mal de déchets dans ses dribbles pour le moment.

21' : Fabian Ruiz se montre également très disponible. Les mouvements dans le coeur du jeu du PSG sont de qualité malgré le bloc compact qui se dresse devant eux.

20' : Première tentative des joueurs du Havre avec cette frappe d’Alioui qui passe à côté.

18' : Les Havrais ont du mal à toucher le ballon danx cette première demi-heure.

16' : C’est vraiment Zaïre-Emery qui est un pur numéro 6 dans le milieu parisien. Le jeune français se montre plutôt à son avantage dans cette première période.

15' : Soumaré, Alioui et Casimir sont les seuls joueurs qui viennent au contact de la défense parisienne à la relance. Le bloc équipe du HAC est un peu coupé en deux lors de ces phases de jeu.

13' : Ugarte joue très simple et se montre disponible entre les lignes. Le milieu parisien est plutôt intéréssant dans de début de partie.

12' : Operi s’était bien battu au milieu du terrain mais ce sont les Parisiens qui récupèrent le cuir dans un second temps, nouveau temps de possession pour le PSG.

11' : Première frappe du match. C’est Gharbi qui prend sa chance mais ça passe largement au-dessus.

10' : Alioui est un peu seul pour venir presser la défense centrale du PSG. On reste sur un bloc médian du côté du Havre.

9' : Excellente sortie de balle des Parisiens avec notamment Fabian Ruiz qui réalise un une-deux très propre avec Kurzawa. Paris reprend sa marche vers l’avant dans le camp adverse.

8' : Kurzawa sanctionné pour un excès d’engagement sur Nego. Sur l’action qui suit, Hernandez concède un corner.

6' : Les trois offesnifs parisiens permutent bien et cela crée des espaces pour leurs partenaires à l’image de Zaïre-Emery et Hakimi qui ont bien combiné sur le flanc droit. Corner pour Paris mais cela ne donne rien.

5' : Très belle sortie de balle côté du HAC initiée par Sanganté malgré un gros pressing parisien. Le deux équipes font jeu égal dans ces toutes premières minutes.

4' : Le jeune Lee Kang-In est très dsiponible et vient dans le coeur du jeu pour demander des ballons et se mettre en jambes dans ce début de partie.

3' : Zaïre-Emery vient chercher des ballons très bas, presque en pointe basse de ce milieu à 3. Les relais sont compliqués à trouver côté parisien face à un bloc adverse bien organisé.

2' : Les Havrais tentent de presser assez haut pour bloquer les relances courtes de Hernandez et Danilo vers leurs milieux.

1': Les joueurs du PSG récupèrent vite le ballon et font tourner calmement dans leur moitié de terrain.

1': Première période !

C’est parti pour cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Le Havre. Ce sont les Normands qui donnent le coup d’envoi de la partie.

Le match va débuter dans quelques instants désormais.

La rencontre débute dans un petit quart d’heure ici à Poissy.

Donnarumma victime d’un cambriolage

Le portier italien a été cambriolé à son domicile dans la nuit de jeudi à vendredi. Le gardien du PSG et sa compagne auraient été ligotés sous la menace d’armes. Le montant du butin dérobé est apparemment "important". D’après les proches de Donnarumma, malgré le choc, le Transalpin devrait participer à la tournée au Japon mais est absent aujourd’hui

9-0!

La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c’était lors d’un match amical en juillet 2020. Le PSG s’était imposé 9-0 avec notamment des buts de Neymar et Mbappé.

Neymar, Kimpembe, Nuno Mendes absents

Si le Brésilien et le Français, en reprise, devraient rapidement rejoindre le groupe parisien pour la suite des matches de préparation, c’est bien plus compliqué pour le latéral portugais. Victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit, Nuno Mendes restera en soins ces prochaines semaines.

Les frères Mbappé tous les deux présents

Dans ce groupe élargi de 27 joueurs convoqués par Luis Enrique (26 sans DOnnarumma), les deux frères Mbappé sont bien peésents aujourd’hui. Si Kylian, noyé par les rumeurs, semble bien prêt à reprendre avec le PSG, Ethan lui, va vouloir montrer de quoi il est capable s’il veut espérer intégrer le groupe professionnel régulièrement.

Le Havre, ça bosse bien

Sous la houlette de Mathieu Bodmer, nouveau directeur sportif, le club normand a réussi une saison 2022-2023 sensationnelle. Avec un recrutement intelligent et un management à échelle humaine, la troupe de Luka Elsner a survolé le championnat de Ligue 2 une grosse partie de la saison pour finalement obtenir une montée dans l’élite, quasi inespérée en début d’exercice. Cette saison, on est reparti avec les mêmes bases. Certaons joueurs, comme Richardson ou Kongolo, sont partis, mais d’autres sont arrivés, sans que le club ne débourse trop d’argent.

Un mercato mouvementé côté parisien

Après de longues semaines d’attente, c’est finalement Luis Enrique qui a été désigné par le board du PSG pour succéder à Christophe Galtier. Sont arrivés en même temps que lui de nombreux joueurs à l’instar de Asensio, Ugarte, Skriniar, Hernandez, Lee Kang-In et le jeune Cher Ndour. À noter également le départ pour les États-Unis de Léo Messi, et le feuilleton estival Mbappé qui se poursuit. On attend toujours la signature d’un numéro 9 mais aussi de Bernardo Silva, courtisé depuis de longues semaines par le club de la capitale.

Le XI du Havre

Le XI de Paris

Duel entre champions

Champions de France de Ligue 1 la saison passée, le PSG affronte aujourd’hui le Havre, promu en première division après avoir remporté la Ligue 2 au bout d’une magnifique saison.

Bonjour à tous et à tous, bienvenue au nouveau centre d’entraînement du PSG!

Le Paris Saint-Germain reçoit Le Havre pour le premier match de présaison des Parisiens, le troisième déjà pour les Havrais.