PSG : l’avis tranché de Javier Pastore sur le départ de Kylian Mbappé

L’annonce de son départ était attendue, elle est désormais faite. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain cet été, sept ans après son arrivée dans la capitale. L’attaquant de 25 ans rejoindra le Real Madrid libre de tout contrat, avec le statut de meilleur buteur de l’histoire du club, et une dernière saison sous le feu des critiques. Mais l’ancien joueur du PSG Javier Pastore n’a pas la mémoire courte, et aurait souhaité qu’il reste toute sa carrière à Paris.

La suite après cette publicité

«Aujourd’hui, je soutiens sa décision à 100 % car ce sont des choix personnels. S’il sent que le moment est venu de partir, on doit l’accepter. C’est normal que ça nous attriste. J’aurais voulu qu’il reste toujours au PSG, mais il faut retenir le positif, les émotions offertes, être derrière lui où qu’il aille. C’est un des meilleurs joueurs de son époque, il va lutter pour le Ballon d’Or toutes les années à venir. Il faut le respecter et continuer à le suivre», a confié l’Argentin dans L’Équipe. Une chose est certaine, l’ancien Monégasque ne rend pas indifférent les supporters parisiens, dans un sens comme dans l’autre.