La dernière de Mbappé au Parc des Princes enflamme l’Europe, décision imminente pour l’avenir de Modric

Après sept ans chez les Rouge et Bleu, Mbappé va faire ses adieux au Parc des Princes. Pour Le Parisien, le «Parc va perdre son Prince». Un départ qui divise chez les supporters, entre tristesse ou rancœur, peut-on lire dans les pages intérieures. À Madrid, le journal AS évoque aussi les adieux de Mbappé à Paris. Reste à savoir quel accueil lui sera réservé. Le club, en tout cas, n’a a priori rien préparé, préférant se concentrer sur la célébration du titre. Selon les informations de L’Équipe, le board parisien n’a pas apprécié la manière de faire de Mbappé, lui qui a annoncé son départ dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. D’ailleurs, on notera que le PSG n’a toujours rien officialisé de son côté. Et pour cause, le quotidien français explique que le club de la capitale souhaite renégocier avec le clan du joueur afin de mettre fin définitivement à une compensation financière en fonction du contrat qu’il a négocié avec le Real Madrid. Il était prévu que l’ex-Monégasque abandonne une part de ses primes entre 80 et 100 millions d’euros.

Première sortie pour le champion d’Espagne, le Real Madrid. À Grenade, les joueurs madrilènes ont eu le droit à la traditionnelle haie d’honneur de la part de l’adversaire. «Heureux à Cibelles», placarde AS. Avec une équipe complètement remaniée, la Casa Blanca s’est baladé face à Grenade victoire 4-0. Le vétéran Modric a encadré tout ça, lui qui joue peut-être ses derniers matchs sous les couleurs du Real Madrid. Au vu de son niveau affiché à bientôt 39 ans, la presse madrilène est unanime à son sujet, il faut qu’il reste, peut-on lire dans les pages intérieures du journal madrilène. Si certains annoncent avec certitude le départ du Croate, l’agent du joueur est sorti du silence. « Jusqu’à présent, rien n’est clair sur l’avenir de Modric avec le Real Madrid. La semaine prochaine, les choses seront plus claires pour nous. Le Real Madrid est la maison de Modric et ensemble, nous déciderons de ce qui est le mieux », a-t-il lâché. Encore un peu de patience donc.

Le Barça prépare l’après-Lewandowski

Retournement de situation concernant l’avenir de Robert Lewandowski. Comme le placarde le journal Sport sur sa Une, «la pression» est sur le buteur polonais dont l’avenir est plus qu’incertain. S’il a toujours clamé son envie de poursuivre en Catalogne, en interne, son cas divise. Selon Sport, Xavi veut révolutionner l’attaque du Barça la saison prochaine et considère le Polonais comme remplaçable. Il estime que l’ex-Bavarois ne reviendra probablement pas à son meilleur niveau et que le fait de se débarrasser de son salaire faciliterait l’arrivée d’autres joueurs. Pour le remplacer, la presse catalane évoque l’option Nico Williams de Bilbao, un profil très apprécié, mais qui coûte cher. Le Mundo Deportivo explique de son côté que la piste Dani Olmo est étudiée. L’Espagnol est considéré par Deco comme un «Deco 2.0», rien que ça. Un joueur polyvalent, capable de jouer à tous les postes du front de l’attaque, et qui donne toujours tout sur le terrain.