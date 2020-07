Levi Lumeka proche de Troyes

Formé à Crystal Palace avec qui il a fait ses débuts en Premier League en 2017, Levi Lumeka a dû attendre son arrivée à Varzim l'an dernier pour lancer sa carrière. Arrivé libre au Portugal l'été dernier, cet ailier gauche anglais de 21 ans a réalisé une saison prometteuse en deuxième division inscrivant 8 buts en 23 matches.

Suffisant pour que Troyes s'intéresse à lui. Selon nos informations, le coach Laurent Battles s'est déjà entretenu avec le joueur et l'ESTAC a même soumis une première proposition, refusée par Varzim. Si un accord est proche d'être trouvé entre le joueur, ses représentants (Umberto Riva et Jérôme Lancery) et le club de l'Aube, la possible vente du club de Ligue 2 pourrait remettre en question le transfert. À suivre.