Nike dévoile les maillots du SC Fribourg pour la saison 2021-2022 !

Après une cinquième saison consécutive dans l'élite allemande ponctuée par une 10ème place du classement, le SC Fribourg prépare déjà la saison prochaine et dévoile aujourd'hui ses nouvelles tuniques imaginées par Nike.

Le club fondé en 1904 était équipé par Hummel cette saison mais a décidé de faire confiance à la marque à la virgule qui avait déjà fourni les équipements du club entre 2009 et 2016. Lors de son premier passage à Fribourg, l'équipementier américain respectait les couleurs traditionnelles du club sur les maillots domicile tout en revoyant leur design de façon fréquente. Du blanc prenait régulièrement place sur les tuniques secondaires alors que les troisièmes maillots changeaient de couleurs chaque année. Pour son grand retour en terre fribourgeoise, Nike a décidé de faire dans l'originalité.

Le maillot qui sera porté au Schwarzwald-Stadion se dévoile comme toujours avec un fond rouge mais il est cette fois agrémenté de rayures de tigre assez foncées apportant un look qui sort de l'ordinaire. Comme souvent, cette tunique est aussi accompagnée d'une pointe de blanc que l'on retrouve ici sur le logo Nike, le col et le bout des manches.

Le maillot extérieur se présente quant à lui avec une base noire tandis que du rouge vif recouvre les épaules, les manches et les flancs. Des rayures foncées qui pourraient s'apparenter à des empreintes digitales se distinguent d'ailleurs sur les épaules et les manches alors que des chaussettes et un short noir complètent cette tenue.

Enfin, la troisième tunique des hommes de Christian Streich se dévoile dans un coloris bleu ciel inédit parsemé de fines rayures horizontales ton sur ton à l'avant. Toujours ton sur ton, le légendaire griffon du club est subtilement imprimé sur la partie inférieure droite du maillot alors que des chaussettes et un short du même coloris viennent compléter cette troisième tenue.