Paris SG - AS Monaco : les notes du match

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillait l'AS Monaco, ce dimanche à 20h45, pour un choc très attendu. Inarrêtables depuis le début de la saison, les hommes de Christophe Galtier, auteurs de trois probants succès face à Clermont (5-0), contre Montpellier (5-2), puis à Lille (7-1) le weekend dernier, espéraient poursuivre sur leur lancée. En face, les Monégasques avaient, quant à eux, pour ambition de relever la tête après la lourde défaite concédée contre le RC Lens (1-4). Au Parc des Princes, les Parisiens, alignés en 3-4-3, se faisaient d'ailleurs surprendre par la bande à Philippe Clement. Après une belle récupération de Camara dans les pieds de Messi, Volland combinait dans le rond central avec Golovine. Lancé en profondeur, l'attaquant allemand résistait au retour de Kimpembe et ajustait Donnarumma d'une belle frappe croisée du gauche (0-1, 20e). Malheureusement pour lui, le numéro 31 de l'ASM, blessé sur le but, cédait sa place dans la foulée. Piqué à vif par cette ouverture du score, le club de la capitale repartait à l'attaque mais tombait sur le rigoureux bloc des Asémistes. Symbole de cette entame de match délicate pour les Parisiens, Caio Henrique, d'un joli coup franc enroulé, mettait, à son tour, le portier parisien à contribution mais ce dernier détournait parfaitement (33e).

Déterminé à revenir dans cette rencontre, le PSG poussait juste avant la pause mais Lionel Messi, à l'entrée de la surface, puis Mbappé, à la réception de la frappe de l'Argentin, trouvaient le poteau de Nübel (45e). Au retour des vestiaires, Ben Yedder profitait d'une sortie hasardeuse de Donnarumma mais envoyait sa frappe dans les travées du Parc (48e). Une des rares occasions monégasques en seconde période. Et pour cause. Bien décidé à égaliser, le PSG poussait. Et si Neymar butait sur un Nübel héroïque peu avant l'heure de jeu (58e), le Brésilien permettait finalement aux Rouge-et-Bleu de revenir au score sur penalty (1-1, 69e). Dans la foulée, Hakimi pensait même donner l'avantage aux siens mais sa frappe tendue échouait sur le poteau du portier monégasque (75e). Dans le dernier quart d'heure, le champion de France en titre tentait le tout pour le tout mais Mbappé, sublimement lancé par Mendes, tombait sur un Nübel encore décisif (84e). Avec ce résultat (1-1), le PSG conserve la tête de la Ligue 1 mais voit le RC Lens et son rival marseillais revenir à hauteur. De son côté, l'ASM, séduisante face à l'armada parisienne, pointe à la douzième place.

L'homme du match : Camara (7,5) : il a récupéré de nombreux ballons au milieu du terrain, notamment celui de l'ouverture du score de Kevin Volland (20e), et a su se projeter, cassant les lignes franciliennes. Faisant tout l'étalage de son énorme volume de jeu, l'ancien du RB Salzbourg a utilisé son impact pour remporter une bonne partie de ses duels (8/18). Une performance de haute volée pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs. Remplacé par Jean Lucas (74e).

Donnarumma (4) : présent dans les airs sur le premier corner du match (8e), le gardien italien n'a pas vraiment rassuré sa défense par la suite même s'il ne peut rien faire sur le but de Volland (20e). Il a réalisé un bel arrêt sur le coup franc de Caio Henrique (33e). Au début de second acte, sa sortie sur Ben Yedder aurait pu être fatale, mais l'attaquant monégasque n'a pas réussi à rabattre son ballon (47e). La suite de son match a été assez calme. Le portier parisien a semblé trop fébrile sur l'ensemble du match.

Hakimi (4,5) : son premier fait de match a été une action défensive, ce qui est plutôt rare, le Marocain a soulagé les Parisiens en dégageant de la tête un ballon chaud devant les buts de Donnarumma (6e). En première période, on ne l'a pas beaucoup vu dans le camp des Monégasques ce qui reste pourtant son point fort. Dès l'entame de la deuxième période, il a été pris dans son dos par Ben Yedder (47e). Malgré une belle frappe qui a fini sur le poteau de Nübel à l'aube du dernier quart d'heure (74e), son match n'a pas été flamboyant, loin de là.

Ramos (4,5) : comme le reste de la défense parisienne, il a pris l'eau lors des premières minutes de la rencontre. Même si son match n'a pas été exceptionnel, loin de là, il a pris la mesure de ses adversaires directs au fur et à mesure de la rencontre. Un match sans de la défense parisienne dans son ensemble, mais on attends beaucoup mieux du défenseur légendaire du Real Madrid en particulier.

Marquinhos (5) : les Monégasques ont trop facilement réussi à combiner pour que le match du capitaine parisien soit vraiment satisfaisant. Ca a été le match le plus difficile pour la défense parisienne et elle n'a pas complètement répondu aux défis imposés par les Monégasques. Le Brésilien n'a pas été aussi rassurant que lors des derniers matchs du PSG. Il y a eu du mieux en deuxième période, mais les contres attaques monégasques auraient pu faire mal à la défense parisienne et elle n'a pas été exempt de tout reproche. Il a été remplacé par Mukiele (87e).

Kimpembe (4,5) : son duel viril avec Volland aura marqué le début de match. C'est d'ailleurs l'Allemand qui a pris la mesure du Français. Lancé dans son dos, il est allé ajuster Donnarumma après avoir résisté au retour du défenseur parisien (20e). Après la sortie de Volland, juste après son but, il s'est mieux imposé face à Akliouche malgré cela on en attend plus de l'international français. Il a pris un carton jaune consécutif à une contre-attaque de Minamino (77e).

Mendes (4,5) : ses coéquipiers n'ont pas réussi à le trouver en première période. Il est monté en régime au fur et à mesure du match, mais n'a jamais trouvé son rythme de croisière comme lors des matchs précédents. Plus menaçant offensivement en deuxième période, il n'a pas réussi à combiner avec les attaquants parisiens. Comme pour son alter ego de l'autre côté du terrain, il n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Les pistons du PSG sont passés à côté de leur match ce soir.

Verratti (5,5) : le milieu de poche a récupéré de bons ballons pour lancer les attaques parisiennes (10e). Toujours aussi précieux à la récupération et à la relance, "Petit hibou" a quand même moins rayonné que d'habitude, la faute à des Monégasques très combatifs. Il a mis une pression constante sur le milieu de l'AS Monaco ce qui lui a permis de récupérer des ballons dans les pieds des joueurs du Rocher. Il a pris un carton jaune en toute fin de match sur l'une de ses nombreuses récupérations, pour s'être aidé de la main (85e).

Sanches (4,5) : il a manqué d'automatisme avec ses coéquipiers et notamment avec Verratti malgré sa bonne débauche d'énergie tout au long de la partie. Il a commis une faute dangereuse sur Camara dans l'axe juste devant la surface parisienne qui aurait pu finir au fond (32e). On n'a pas beaucoup vu le Portugais jusqu'à la mi-temps. Sa deuxième période a été bien meilleure, mais il n'a pas vraiment réussi à saisir sa chance et à faire oublier Vitinha. Il a été remplacé par Danilo Pereira (63e).

Messi (6,5) : capable de faire la différence à tout moment, le génie argentin a réalisé quelques gestes de grande classe. Disasi a notamment été pris par la prise de balle de l'Argentin (12e). Malgré une bonne présence dans la partie de terrain monégasque, il a manqué de réalisme. Comme ses compères de l'attaque parisienne, son match aurait pu prendre une autre tournure avant la mi-temps, mais la défense monégasque a tenu bon. Son poteau juste avant la pause en a été le symbole (45e). Il a récupéré le ballon après une belle course avant de lancer Neymar d'une superbe passe qui a amené le penalty parisien (65e). Il a été remplacé par Sarabia (86e).

Mbappé (4,5) : son pressing sur la défense et le gardien monégasque aurait pu être mieux payé. L'international français a notamment réalisé la première frappe cadrée des Parisiens, mais sans réel danger pour le portier monégasque (36e). Surtout, il a amené le danger juste avant la mi-temps en récupérant le ballon et en servant Messi. La frappe de l'Argentin a touché le poteau et est revenue sur lui, mais la chance n'était pas de son côté et il a trouvé le montant à son tour (45e). En deuxième période, il a manqué de précision pour inquiéter Nübel. Il a raté son face à face avec Nübel qui a réalisé une superbe parade (84e).