FC Barcelone : Robert Lewandowski fait déjà parler la poudre !

Le FC Barcelone a enfin lancé sa saison. Et de quelle manière ! Après le triste 0-0 à domicile face au Rayo Vallecano, le club catalan se déplaçait au Pays basque pour y affronter la Real Sociedad. Un match qui s’est joué le jour des 34 ans de Robert Lewandowski. Et pour son anniversaire, le Polonais s’est fait ses cadeaux lui-même, confirmant ainsi le dicton « on n’est jamais mieux servi que par soi-même ».

Auteur de l’ouverture du score dès la première minute, l’ancien pensionnaire du Bayern Munich s’est offert un doublé à la 68e, participant ainsi grandement au large succès des Culers (4-1). Machine à marquer en Bundesliga, le numéro 9 du FC Barcelone n’a donc pas mis bien longtemps avant de trouver la faille en Liga. Un moment que le natif de Varsovie a forcément apprécié.

Lewandowski séduit tout le monde

« Le premier but que je marque pour une nouvelle équipe est toujours dédié à mon père, qui me regarde du ciel. Ça a été incroyable, je suis très content et fier de l'équipe car en deuxième mi-temps nous avons été très bons et nous avons marqué quatre buts. Maintenant, nous allons rentrer à Barcelone et nous pourrons profiter des prochains jours. Le premier match n'était pas bon, c'était tout nouveau. Dans les premières semaines, nous devons apprendre à nous connaître et chaque match sera meilleur. Il y a beaucoup de jeunes avec qui je comprends vite sur le terrain », a-t-il déclaré à l’issue du match.

Et si Lewandowski est ravi, que dire de ses partenaires en attaque ? « C’est bien mieux de l’avoir à nos côtés qu’en face. C’est un grand joueur. Quand je jouais contre le Bayern, c’était toujours très difficile parce qu’il marquait toujours des buts », s’est félicité Ousmane Dembélé. Quant à la pépite Pedri, elle aussi est sous le charme. « Même s’il a 34 ans, on dirait qu’il en a 20. Les buts qu’il marque, c’est de la folie. Sa façon de travailler pour l’équipe aussi. Ça nous aide énormément. » Prochain adversaire du Barça, Valladolid peut trembler.