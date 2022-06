Paraguay : José Luis Chilavert se présente à l'élection présidentielle de 2023

L'ancien gardien de but du RC Strasbourg-Alsace (entre 2000 et 2002) et de la sélection paraguayenne (74 sélections, 8 buts) José Luis Chilavert a officialisé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2023 au Paraguay. Le portier aux 62 buts avait déjà annoncé en décembre 2020 sa volonté de diriger le pays.

«Après avoir réfléchi et ressenti la responsabilité de construire un meilleur Paraguay, j'ai décidé de déclarer officiellement ma candidature à la présidence afin que notre peuple puisse à nouveau se sentir fier d'être Paraguayen», a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.