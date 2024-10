Liga : Alavés s’écroule contre Valladolid

Dans ce duel entre deux malades de Liga, Alavés et Valladolid voulaient mettre fin à leur trop longue série de défaites. Valladolid, qui ne comptait qu’une seule victoire cette saison au coup d’envoi, démarrait mal sa partie avec un but rapidement concédé par Alavés, signé Martinez (1-0, 8e). Mais avant la pause, Sylla égalisait sur penalty pour les visiteurs (1-1, 17e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Alavés 10 10 -5 3 1 6 13 18 18 Valladolid 8 10 -13 2 2 6 8 21

Tout était à refaire après la mi-temps et Alavés manquait de repasser devant sur penalty (51e). Et les Basques l’ont payé cher puisque Amallah, encore sur penalty, et Anuar offraient la victoire au Real en seconde période (3-2, 72e et 76e). Une deuxième victoire pour Valladolid, qui reste 18e avant de recevoir Villarreal lors de la prochaine journée. Alavés, 14e, enchaîne une quatrième défaite de suite avant le Rayo Vallecano.