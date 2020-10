PSG : Thomas Tuchel prêt à aller au clash selon Charles Villeneuve

La suite après cette publicité

Au Paris St-Germain, la relation entre l'entraîneur et le directeur sportif est plus que froide. En effet, on ne peut pas dire que Thomas Tuchel et Leonardo soit très bons amis, alors que des tensions notamment concernant le mercato apparaissent. En fin de contrat à la fin de la saison, le coach allemand pourrait bien devoir plier bagage et payer les pots cassés.

Mais selon Charles Villeneuve, ancien président du PSG entre 2008 et 2009 et journaliste à Europe 1, estime que l'ancien du Borussia Dortmund est prêt à tout pour conserver son poste, en n'hésitant pas à aller au clash : « il veut maintenir à tout prix Marquinhos au milieu de terrain, ce à quoi s’oppose presque catégoriquement le directeur sportif. J’ai le sentiment que Tuchel joue avec des allumettes. Comme s’il allait mettre le feu à une bombe qui peut lui exploser au visage. On verra à Doha qui on choisira entre les deux, car cela se décidera là-bas. Leonardo n’est pas si bien vu, Tuchel est bien avec Neymar et c’est comme avoir Messi dans sa poche au Barça ». Comme quoi le rapport de force entre les deux hommes pourrait s'inverser.