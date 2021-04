OL-ASM : Niko Kovac savoure la victoire

Mercredi soir, l'AS Monaco a réalisé un joli coup en allant s'imposer 2 à 0 à Lyon en quart de finale de la coupe de France. Un succès qui n'est pas volé pour Niko Kovac, alors qu'un journaliste lui a demandé si ce n'était pas un hold-up puisque l'OL a eu de nombreuses occasions.

«C'était une victoire difficile. Vous ne pouvez pas venir à Lyon en pensant gagner aisément car c'est une superbe équipe de Ligue 1. Elle est aussi allée loin récemment en coupe d'Europe. On s'attendait à une rude bataille. On s'est crée beaucoup d'opportunités en deuxième période. On est très contents d'être qualifiés.» Le message est clair !