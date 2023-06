L’AC Milan touche le jackpot pour Sandro Tonali !

La suite après cette publicité

L’AC Milan fut l’un des acteurs majeurs du marché des transferts dans les années 2000, où les prix commençaient à exploser et où la Serie A était encore financièrement au niveau de la concurrence. Désormais, le club milanais ne joue plus dans la même cour que les clubs anglais. Mais il peut se rattraper en leur vendant des joueurs très cher. C’est le cas avec Sandro Tonali, qui est actuellement au championnat d’Europe Espoir avec l’Italie.

Comme rapporté par l’ensemble de la presse italienne ce vendredi matin, l’accord total a été trouvé avec Newcastle pour le transfert du milieu de terrain de 23 ans. Et il atteint un montant conséquent, puisqu’il s’élève à 70 M€. Les bonus pourraient le faire grimper à 80 M€ et un pourcentage à la revente serait même inclus. Le joueur, lui, va s’engager pour 6 ans et touchera un salaire de 8 M€ annuels.

L’AC Milan n’avait pas forcément prévu de vendre Tonali cet été. Du moins, ce n’était pas l’envie du duo Maldini-Massra, qui s’est fait limoger il y a quelques jours. Zlatan Ibrahimovic aussi est parti, les adieux s’enchaînent. La vente de Tonali va permettre d’encaisser un beau chèque et de réinvestir sur le mercato estival. Frattesi, Loftus-Cheek ou encore Kamada sont les cibles les plus connues.

Tonali rejoint lui des Magpies toujours plus ambitieux, après une belle quatrième place obtenue en Premier League. Il devrait former un joli duo avec Bruno Guimarães dans l’entrejeu. Après avoir chipé Sven Botman au nez et à la barbe de l’AC Milan il y a un an, Newcastle lui pique son capitaine et leader technique cet été.