Mercato : le président d’Al-Ittihad fait une énorme révélation

Au fil des années, Al-Ittihad s’est bâti une solide réputation sur la scène nationale. À titre d’exemple, le club basé à Jeddah a remporté à neuf reprises le championnat d’Arabie saoudite, coiffant sur le fil Al-Nassr lors de la dernière édition. Forte de son statut, la formation saoudienne n’a pas hésité à employer les grands moyens pour s’offrir des joueurs aux noms ronflants tels que Karim Benzema ou encore N’Golo Kanté.

Mais dans les ultimes instants du mercato estival, Al-Ittihad n’a pas été en mesure d’attirer dans ses filets certaines stars évoluant parmi les plus cinq plus grands championnats en Europe, à l’image de Sergio Ramos, Mohamed Salah ou encore Kevin de Bruyne. Si ces échecs ont fait couler beaucoup d’encre sur les bords de la mer Rouge, le président d’Al-Ittihad compte prochainement passer aux aveux pour évoquer les dessous de ces transferts avortés. «Je suis resté silencieux… Mais j’espère pouvoir répondre prochainement à ce qui s’est passé lors de la dernière semaine du mercato estival concernant Salah, Ramos et De Bruyne», a lâché Anmar Al-Haili, des propos rapportés par As.