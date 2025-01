L’attitude surprenante du Real Madrid dans le dossier Dani Olmo

Dani Olmo et Pau Victor pourront-ils jouer avec le Barça sur cette deuxième partie de saison ? La tendance est plutôt négative, puisque la Liga comme la Fédération ont dit non, le Barça n’ayant pas présenté les documents suffisants pour inscrire les deux joueurs à temps. La direction du club catalan va tenter d’avoir gain de cause en faisant appel au CSD, Conseil Supérieur du Sport, organisme rallié au gouvernement espagnol, et ira même en justice en dernier recours. Mais autant dire que ça sent clairement mauvais pour les Blaugranas.

La suite après cette publicité

Une situation délicate qui agace forcément les deux hommes, très remontés contre la direction de Joan Laporta. Dani Olmo a d’ailleurs la possibilité, s’il le souhaite, de résilier son contrat tout en touchant l’intégralité de ses salaires jusqu’en 2030, et ensuite s’engager avec une autre équipe. En attendant d’en savoir un peu plus sur la suite des événements, le média espagnol Relevo fait de nouvelles révélations.

Le Real Madrid, pacifique

On apprend ainsi que plusieurs clubs de Liga ont mis la pression sur les instances du championnat, pour qu’elles soient strictes avec le Barça et que les règles soient appliquées sans aucun traitement de faveur. Parmi ces écuries, on retrouve l’Athletic, l’Atlético et Séville, mais pas le Real Madrid, qui est pourtant l’ennemi juré du club catalan. Au contraire, le Real Madrid a été assez bienveillant. « Il faut laisser le FC Barcelone tranquille, c’est notre partenaire, pas un adversaire », a même lancé le président Florentino Pérez en interne.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est conscient que pour son business, il vaut mieux avoir en face de lui un Barça puissant et compétitif qu’un Barça faible et en difficulté. Tout comme les deux clubs travaillent ensemble sur divers sujets, comme la Super League où ils sont pratiquement seuls contre le monde, et le développement du championnat espagnol de foot féminin. Les Merengues n’ont donc pas souhaité le pire au Barça dans ce dossier Olmo, et ne se réjouiront donc pas des probables malheurs du joueur et de son club dans ce dossier.