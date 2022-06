Nemanja Matic signe à l'AS Roma

Après cinq saisons passées du côté de Manchester United, le milieu de terrain serbe Nemanja Matic signe libre de tout contrat à l'AS Rome. Après Chelsea et MU, c'est la troisième fois de sa carrière qu'il suit l'entraîneur portugais, qui le considérait comme un taulier de l'entrejeu chez les Blues et les Red Devils.

«Matic, 33 ans, a signé un contrat d'un an avec les Giallorossi jusqu'au 30 juin 2023», a annoncé la Louve. Le joueur, lui, a confié : «je suis heureux et honoré de rejoindre ce club et j'ai hâte de commencer la nouvelle saison avec mes coéquipiers. La Roma est un grand club, avec des fans incroyables et un entraîneur, Jose Mourinho, qui est bien connu de tous - ce qui rend la décision de venir ici très simple. J'espère qu'en travaillant ensemble, nous pourrons réaliser de grandes choses».

