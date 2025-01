PSG : Luis Enrique hésitait entre Safonov et Tenas pour d’éventuels tirs au but

La Coupe de France était proche de nous offrir un scénario que peu auraient imaginé. Pour son seizième de finale, le PSG se déplaçait du côté de Clermont-Ferrand pour y affronter Espaly (4-2), écurie de National 3. Alors que cette rencontre avait tout d’une formalité pour les Parisiens, il aura fallu attendre la 88ème minute et un but de Bradley Barcola pour les voir définitivement devant au tableau d’affichage. Avant le troisième but de son équipe, Luis Enrique avait fait le choix d’envoyer Matvey Safonov à l’échauffement face à l’éventualité d’une séance de tirs au but.

Une décision forte, puisque Arnau Tenas disputait ses premières minutes de la saison. Mais, en conférence de presse, Luis Enrique a affirmé qu’il n’était pas non plus certain de faire entrer le portier russe en cas de séance de tirs au but : « J’ai lancé Safonov à l’échauffement de façon à garder toutes les possibilités ouvertes. Je n’étais pas sûr de faire ce changement s’il y avait eu des tirs au but car Tenas est bon également sur cet exercice. Mais encore une fois, je voulais laisser tout ouvert et cela a été une chance de ne pas aller jusqu’aux tirs au but. »