Côte d’Ivoire : Seko Fofana crispe le vestiaire des Éléphants

S’il est l’un des meilleurs d’une équipe du RC Lens surprenante en championnat, luttant pour une place en Ligue des Champions cette saison, le cas Seko Fofana ne fait pas autant l’unanimité de l’autre côté de la Méditerranée. En effet, l’ancien joueur de l’Udinese n’avait que 6 petites sélections avec la Côte d’Ivoire avant de connaître une longue période sans porter le maillot orange. Il aura fallu l’arrivée d’un nouveau sélectionneur, Jean-Louis Gasset, pour le voir retrouver le groupe de la sélection, c’était lors de deux victoires en amical face au Togo et la Guinée en septembre dernier, couronnées de deux buts.

Mais depuis, le natif de Paris n’a plus quitté le Nord de la France durant les deux trêves internationales de novembre, réservées à la Coupe du Monde, et la dernière en date en mars, pour la double confrontation face aux Comores en qualifications de la CAN 2024, qui se tiendra en Côte d’Ivoire. Un choix justifié par le sélectionneur français à l’annonce de la liste : «j’aime avoir dans le groupe des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Les vraies raisons, c’est entre les joueurs et moi. Nous nous sommes dit des choses et cela m’a poussé à prendre des décisions. C’est moi qui ai décidé de ne pas les convoquer. Mais prochainement, ils seront convoqués.»

Un joueur qui divise le vestiaire

Mais selon les indiscrétions de Sport News Africa, l’absence de Seko Fofana dépasserait la simple décision de Gasset, mais viendrait sanctionner son attitude avec la sélection ivoirienne : «c’est le genre de joueur qui trie les matches, a soufflé un Éléphant anonyme à SNA jeudi dernier. Quand ils n’ont pas envie de faire un voyage jugé épuisant, comme Wilfried Zaha. Ils viennent en sélection quand ça les arrange et cela crée des problèmes dans le vestiaire parmi nous, les joueurs assidus.» Et ce malaise ne concerne pas seulement son implication, mais également certaines promesses faites pour le convaincre de revenir en sélection.

«Il n’y a aucun souci entre Seko et le coach Gasset, affirme une source proche de la Fédération concernant le Sang-et-Or. Il y a peut-être un problème avec les autres joueurs, car dans les coulisses, ils apprennent que le coach veut faire de Seko son capitaine et le joueur clé pour la prochaine CAN.» Si ces engagements ont été démentis par le coach de 69 ans - «l’absence de Seko n’a rien à voir avec le brassard de capitaine (Aurier étant l’actuel capitaine, ndlr). C’est une pure invention ça», nul doute que le prochain rassemblement en juin des Éléphants, déjà qualifiés pour leur CAN, donnera quelques éléments de réponse sur le malaise Seko Fofana en Côte d’Ivoire…