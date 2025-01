Ligue des Champions : quel tirage pour les clubs français ?

La phase de la ligue, ou saison régulière, c’est fini. La nouvelle formule de la Ligue des Champions va désormais laisser place à ce que tout le monde attend, avec les matches à élimination directe. Mais il y a quand même de la nouveauté avec l’introduction de ces fameux barrages, qui se disputeront en aller-retour durant le mois de février. Des 16es de finale en somme, pour accéder aux huitièmes, entre les équipes qui ont terminé entre la 9e et la 24e place du classement. Avec un système inspiré des playoffs dans le sport américain.

Le 9e ou 10e affrontera le 23e ou 24e. Le 11e ou 12e affrontera le 21e ou le 22e. Ainsi de suite jusqu’au 15e ou 16e face au 17e ou 18e. Et puisque désormais le classement ne bougera plus, on connait donc les 2 adversaires potentiels pour nos clubs français. Et incroyable mais vrai, 2 clubs français vont se jouer en barrages ! En battant Stuttgart, le PSG est passé dans la partie la plus haute des barragistes, et affrontera soit l’AS Monaco, soit Brest !

Lille peut rêver plus grand

Monaco et Brest ont perdu plusieurs places au classement en s’inclinant, logiquement, face à l’Inter et au Real Madrid. Ils affronteront donc soit le PSG, soit Benfica, qui s’est imposé à la Juve pour la dernière journée. Un tirage loin d’être évident pour les deux formations. Le pire sera à venir pour le vainqueur de ces deux barrages, car il faudra ensuite affronter soit le FC Barcelone soit Liverpool ! Mais rendons surtout hommage au LOSC qui a brillamment validé son ticket pour les huitièmes de finale en terminant dans le top 8. Résultat, le LOSC va pouvoir tranquillement regarder les barrages, avant de découvrir son adversaire. Cet adversaire, ce sera soit l’Atalanta, soit Bruges, soit le Sporting, soit le Borussia Dortmund. Il y aura donc matière à créer l’exploit en mars prochain.

Les matches allers se disputeront les 11 et 12 févriers prochains, soit dans deux semaines. Les matches retours auront lieu la semaine suivante, les 18 et 19. Puis le dernier tirage au sort de la compétition se tiendra le vendredi 21 février, et déterminera ainsi la totalité du tableau. La finale se jouera cette saison à Munich, le 31 mai prochain. Y verra-t-on un club français ?