PSG : Marquinhos évoque le cas Sergio Ramos

Son arrivée a suscité quelques tensions au sein du vestiaire parisien. Débarqué libre cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos devait redistribuer les cartes au sein de la charnière centrale du PSG. Mais depuis son arrivée dans la capitale française, le défenseur central espagnol enchaîne les pépins physiques. Un retard à l'allumage qui permet donc à Marquinhos et Presnel Kimpembe d'enchaîner les matchs. Dans une interview accordée au Parisien, l'international brésilien se dit impressionné par la détermination de l'intéressé au quotidien.

« Bien qu’il a tout gagné et s’appuie sur une carrière exceptionnelle, on voit qu’il a encore faim. Il a ce caractère qui fait les champions, il montre qu’il veut s’inscrire dans la quête des objectifs qu’on s’est fixés. Malheureusement, il n’est pas encore sur le terrain avec nous, là où se créent les affinités, là où on gagne en expérience commune. Mais ça va venir, » a ainsi lâché le capitaine parisien. Il faudra cependant encore patienter avant de découvrir Sergio Ramos endosser le maillot du PSG...

